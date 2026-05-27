Hybrydy idą w odstawkę. Hitem lata 2026 będzie japoński manicure. Wykonasz go sama w domu

Długotrwałe noszenie hybryd osłabiło paznokcie wielu kobiet, co sprawia, że szukają one teraz skutecznej i naturalnej metody ich regeneracji.

Prawdziwym hitem stał się zabieg, który zamiast grubych warstw lakieru, intensywnie odżywia i wzmacnia naturalną płytkę paznokcia, przywracając jej zdrowy blask.

Sprawdź, jak samodzielnie wykonać ten manicure w domu i ciesz się naturalnie pięknymi, mocnymi paznokciami.

Przez lata kobiety na całym świecie stawiały na manicure hybrydowy. Trudno się temu dziwić, gdyż paznokcie wykonane tą techniką charakteryzują się trwałością przez kilka tygodni, odpornością na uszkodzenia, a do tego dostępne były w przeróżnych wariantach kolorystycznych. To wszystko sprawiało, że wiele kobiet nie wyobrażało sobie pielęgnacji paznokci bez hybrydy. Z czasem jednak coraz większą popularność zaczęły zdobywać naturalność i świadoma pielęgnacja, a część osób zaczęła szukać alternatywy dla hybrydowych stylizacji. Obecnie coraz częściej mówi się o manicure japońskim, który dla wielu osób staje się ciekawą odpowiedzią na potrzebę regeneracji paznokci. Zamiast mocnych kolorów, zdobień i kolejnych warstw lakieru stawia on na naturalny wygląd oraz poprawę kondycji płytki. Co ciekawe, aby go wykonać, nie musisz umawiać wizyty w salonie, gdyż może zrobić to samodzielnie w domu.

Zapomnij o hybrydach. Manicure i pedicure japoński, to hit lata 2026

Zapewne wiele osób zastanawia się, na czym polega manicure japoński. Otóż, zabieg ten skupia się na odżywieniu i wzmocnieniu naturalnych paznokci. Podczas jego wykonywania w płytkę wcierana jest specjalna pasta bogata w składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały czy keratyna. Następnie na paznokcie nakładany jest puder, który pomaga utrwalić efekt i nadaje im charakterystyczny, delikatny połysk.

Efektem nie są intensywnie pomalowane paznokcie, lecz naturalny wygląd przypominający zdrową, zadbaną płytkę. Paznokcie stają się gładkie, błyszczące i sprawiają wrażenie wypielęgnowanych bez użycia lakieru. Z tego względu manicure japoński szczególnie chętnie wybierają osoby, które chcą zrobić przerwę od hybryd lub zauważyły, że ich paznokcie stały się osłabione i łamliwe.

Jak zrobić manicure i pedicure japoński w domu?

Jeśli myślicie, że wykonanie manicure i pedicure japońskiego jest niezwykle skomplikowane, to jesteście w błędzie. Oto przebieg zabiegu krok po kroku:

Przygotowanie paznokci : Podobnie jak w przypadku tradycyjnego manicure czy pedicure, paznokcie są najpierw opiłowywane do pożądanego kształtu, a skórki delikatnie odsuwane lub usuwane. Następnie, za pomocą specjalnej, drobnoziarnistej polerki, płytka paznokcia jest delikatnie matowiona. Nie jest to agresywne ścieranie, lecz delikatne otwarcie łusek paznokcia, aby składniki odżywcze mogły lepiej wniknąć.

W efekcie tego zabiegu otrzymujemy lśniącą, gładką, lekko różową płytkę paznokcia, która wygląda niezwykle zdrowo i naturalnie, bez użycia grama lakieru. To naturalny, perłowy blask, który utrzymuje się przez około 2-3 tygodnie.

Choć manicure hybrydowy nadal ma wiele zwolenniczek, coraz więcej osób zaczyna stawiać na rozwiązania, które mają nie tylko poprawiać wygląd paznokci, ale również wspierać ich naturalną kondycję.

