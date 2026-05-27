Próba oszustwa w Oławie. Seniorka napisała w banku Jestem obserwowana

Seniorka w Oławie napisała na kartce "Jestem obserwowana". Dramatyczne chwile w banku

Wszystko rozegrało się 22 maja w jednej z placówek bankowych na terenie Oławy. Uwagę personelu przykuła starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i unikała mówienia. Zamiast tego komunikowała się za pomocą krótkich notatek pisanych na kartkach papieru, co od razu wzbudziło podejrzenia. W kluczowym momencie 70-latka pokazała pracownicy banku wiadomość o treści „Jestem obserwowana”, nie przerywając jednocześnie rozmowy telefonicznej. Błyskawiczna i profesjonalna ocena sytuacji przez pracowników sprawiła, że na miejsce natychmiast wezwano patrol policji.

Oszuści podali się za policjantów. Chcieli wyłudzić pieniądze metodą na "bezpieczne konto"

Jak ustalili policjanci, którzy przybyli na interwencję, kobieta padła ofiarą zmasowanego ataku psychologicznego. Dzwoniący do niej mężczyźni podawali się za pracowników banku, Biura Informacji Kredytowej, a nawet za funkcjonariuszy z wydziału do walki z cyberprzestępczością. Oszuści wmówili seniorce, że ktoś zaciągnął na jej dane wysoki kredyt i jedynym ratunkiem jest przelanie wszystkich środków na tak zwane „bezpieczne konto”. Kobieta była pod tak dużą presją, że przez cały czas musiała pozostawać na linii i wykonywać polecenia, wliczając w to zaciągnięcie kredytu przez internet.

Wzorowa postawa mieszkanki Oławy i pracowników banku. Jak nie dać się oszukać?

Choć początkowo 70-latka postępowała zgodnie z instrukcjami przestępców, w pewnym momencie jej rozwaga wzięła górę. Dzięki wiedzy zdobytej między innymi na spotkaniach profilaktycznych z policją, zorientowała się, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy i pomimo nacisków zakończyła rozmowę. Na ogromne słowa uznania zasługują również pracownicy banku, których czujność i natychmiastowa współpraca z policją uniemożliwiły oszustom kradzież oszczędności. Oławska policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze ani pracownicy banku nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy na inne konta.

Źródło: Policja.pl