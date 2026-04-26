Partnerka Pawła Deląga podróżuje w zaawansowanej ciąży. Zwiedza kolejne kraje

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska wkrótce zostaną rodzicami
55-letni Paweł Deląg przez długi czas utrzymywał swoją relację w tajemnicy. W przeszłości gwiazdor często angażował się w głośne romanse z popularnymi artystkami i kobietami związanymi z polskim show-biznesem. Ostatnie lata przyniosły jednak zmianę w jego zachowaniu, ponieważ zaczął wyraźnie unikać zainteresowania mediów swoim życiem prywatnym. Mimo ciągłych spekulacji na temat jego spraw sercowych konsekwentnie milczał.
Przełom nastąpił w 2023 roku podczas wywiadu udzielonego 62-letniemu Kubie Wojewódzkiemu i 43-letniemu Piotrowi Kędzierskiemu, kiedy gwiazdor niespodziewanie przyznał, że jego serce jest zajęte. Nadal jednak ukrywał personalia swojej partnerki. Dopiero w sierpniu 2024 roku 50-letnia Beata Tadla opublikowała pierwsze zdjęcie zakochanej pary. Niedługo później sam artysta udostępnił w sieci wspólny kadr, który skwitował krótkim podpisem „My”.
Serce znanego aktora skradła 36-letnia Patrycja Komorowska, która jest od niego młodsza o dwie dekady. Zakochani rzadko uczestniczą w oficjalnych galach i skutecznie omijają branżowe bankiety. Zaskoczenie przyszło w ostatni poniedziałek marca, gdy psycholożka ogłosiła na Instagramie informację o oczekiwaniu na potomka, prezentując w sieci wyraźnie zarysowany ciążowy brzuch.
Ukochana Pawła Deląga zwiedza świat przed porodem
Patrycja Komorowska i Paweł Deląg powitają swoje pierwsze wspólne dziecko w sezonie letnim. Dla 55-letniego gwiazdora kina będzie to trzeci potomek. Aktor ma już dwóch pełnoletnich synów, którzy są owocem jego wcześniejszych relacji.
Przyszli rodzice zdecydowanie chętniej dzielą się swoją prywatnością w mediach społecznościowych niż na czerwonym dywanie. Regularnie publikują tam relacje z zagranicznych wyjazdów, z których 36-latka nie rezygnuje nawet w stanie błogosławionym. Zaledwie kilka tygodni temu para wspólnie wypoczywała i zwiedzała Miami. Z kolei w zeszłym tygodniu ukochana aktora bawiła się w Paryżu w towarzystwie przyjaciółki, kontynuując w ten sposób ich coroczną, wiosenną tradycję wyjazdów do stolicy Francji.
Jeszcze w miniony piątek Patrycja Komorowska obszernie relacjonowała swój paryski wyjazd w sieci. Opublikowała fotografię eksponującą ciążowe kształty, a w dołączonym do niej długim opisie zdobyła się na osobiste wyznanie dotyczące jej obecnego samopoczucia.
„Mam ogromną wdzięczność, że od początku mogę przechodzić ten czas dobrze- z siłą, spokojem i energią. Że nadal mogę pracować, podróżować, być aktywna, odkrywać nowe miejsca i cieszyć się codziennością. [...] Ciąża nie zatrzymała mnie w miejscu. Po prostu dodała temu wszystkiemu zupełnie nowy sen” - napisała Komorowska na Instagramie.
Wszystko wskazuje na to, że internetowe deklaracje o chęci ciągłego odkrywania nowych miejsc są w pełni szczere. Zaledwie kilkanaście godzin po publikacji wpisu o francuskich wojażach psycholożka zamieściła w sieci kolejne materiały z Portugalii.
