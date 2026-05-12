Partnerka Łukasza Litewki oskarżana o udział w jego śmierci. Wyznała prawdę o dramacie

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Polityk miał 37 lat

Od momentu, w którym w wypadku zginął Łukasz Litewka, minęło już kilka tygodni. Znany w Sosnowcu aktywista, społecznik i poseł Lewicy stracił życie 23 kwietnia, mając niespełna 37 lat. 9 maja świętowałby urodziny. Z pierwszych informacji wynikało, że został śmiertelnie potrącony przez samochód w trakcie jazdy na rowerze.

Tragedia odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Niejasności wokół śmierci polityka doprowadziły do wysypu różnego rodzaju teorii spiskowych. Nie brakowało opinii, że całe zdarzenie wcale nie było nieszczęśliwym wypadkiem. Wątpliwości w tej sprawie wyraziła między innymi Doda, która otwarcie przyznała, że nie wierzy w podawaną do wiadomości publicznej wersję.

Te wszystkie spekulacje są dodatkowym obciążeniem dla bliskich zmarłego. Natalia Bacławska, partnerka Łukasza Litewki, przez długi czas stroniła od blasku fleszy. Para była ze sobą trzy lata, jednak nie pokazywała się razem na eventach i nie publikowała wspólnych zdjęć. Po śmierci 37-latka kobieta postanowiła zabrać głos, prosząc o powstrzymanie się od szerzenia nieprawdziwych informacji. Zaznaczyła, że takie plotki nie tylko dezinformują opinię publiczną, ale sprawiają dodatkowy ból rodzinie i przyjaciołom zmarłego posła.

Zobacz również: Doda w niezwykły sposób pożegnała Łukasza Litewkę. Ten wieniec przyciąga wzrok

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Natalia Bacławska o plotkach w internecie i hejcie po stracie partnera

W rozmowie z dziennikiem "Super Express" Natalia Bacławska podkreśliła, że jej zależy przede wszystkim na prawdzie o wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Tymczasem w sieci cały czas mnożą się teorie spiskowe. Część internautów posunęła się na tyle daleko, że zaczęła oskarżać o najgorsze samą pogrążoną w rozpaczy 28-latkę.

Kobieta opowiedziała o swojej trudnej codzienności po śmierci partnera w programie "Uwaga". Odniosła się także do nieprawdziwych informacji powielanych w internecie. Przyznała, że była głęboko wstrząśnięta tym, co przeczytała na swój temat.

"Mam niesamowity żal do ludzi. Do ludzi, którzy tworzyli całą otoczkę. Kiedy wybierałam koszulę Łukaszowi, dostałam informację, że ludzie mają teorie spiskowe, że ja jestem w to zamieszana. Dla mnie było to nie do pojęcia."

"Mam 28 lat i w tym momencie przechodzę piekło na każdym polu. Straciłam najważniejszą osobę w moim życiu. W dodatku muszę się mierzyć z tym wszystkim" - mówiła Natalia Bacławska.

Zrozpaczona 28-latka wyznała, że w dniu śmierci Łukasza Litewki, "umarła razem z nim". Dom, który dotychczas był ich wspólnym azylem, zamienił się w pustą, pozbawioną życia przestrzeń. Wszystkie jej plany na przyszłość kręciły się wokół ukochanego, a z dnia na dzień straciła wszystko, w co wierzyła.

Zobacz również: Gwiazdy żegnają Łukasza Litewkę. Justyna Steczkowska opublikowała przejmujący wpis

20