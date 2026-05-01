Gwiazdy żegnają Łukasza Litewkę. Justyna Steczkowska opublikowała przejmujący wpis

Poruszenie w całym kraju! Znane osoby żegnają Łukasza Litewkę

Informacja o tym, że 23 kwietnia 2026 roku zmarł Łukasz Litewka, natychmiast obiegła Polskę. Znany ze swojej społecznej działalności mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło na drodze łączącej Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą. Wieść o tej ogromnej tragedii wywołała błyskawiczną reakcję w sieci, gdzie momentalnie zaroiło się od komentarzy wyrażających smutek i doceniających jego dokonania.

Wzruszające sceny po śmierci Litewki. Steczkowska w poruszającym geście

W dniach następujących po tragedii media społecznościowe wypełniły się wspomnieniami ludzi zafascynowanych jego postawą i chęcią niesienia pomocy. Wiele osobistości ze świata show-biznesu akcentowało, że Litewkę cechowała niesamowita autentyczność oraz empatia, co dostrzegano nawet bez osobistej znajomości z nim.

Ceremonia pogrzebowa, która miała miejsce 29 kwietnia 2026 roku w Sosnowcu, przybrała niezwykle podniosły, niemalże państwowy format. Wśród zgromadzonych, którzy przyszli oddać hołd zmarłemu, znaleźli się politycy, osoby publiczne i celebryci. Osobisty hołd oddała mu również Doda, która pojawiła się na uroczystości.

Nie każdy jednak zdołał dotrzeć na miejsce ostatniego pożegnania. Niektórzy postanowili uczcić pamięć społecznika nieco później, wykorzystując do tego internet. W tej grupie była Justyna Steczkowska. Piosenkarka zamieściła w sieci bardzo emocjonalny wpis, do którego dołączyła fotografię Łukasza Litewki.

Wokalistka wyznała, że bacznie przyglądała się jego działaniom w sieci, a jej uwadze nie umknęło zwłaszcza to, jak mocno angażował się w ratowanie zwierząt i wspieranie ludzi w potrzebie. Zaznaczyła, że widziała w nim osobę niezwykle dobrą, pełną ciepła oraz autentycznej pasji.

Steczkowska w swoich słowach nie kryła głębokiego smutku. Zauważyła, że osoby o takim sercu pozostawiają po sobie nie tylko pamięć, ale też silne emocje, stanowią inspirację i na trwałe zapisują się w ludzkich sercach. Piosenkarka przyznała, że choć nigdy nie spotkała go na żywo, jego śmierć wywołała u niej ogromny ból i skłoniła do przemyśleń nad ulotnością ludzkiego losu.

"Obserwowałam Łukasza Litewkę w mediach społecznościowych. Wzruszały mnie jego posty o zwierzętach. Zawsze moją myślą było, że to dobry człowiek. Prawdziwy. Ciepły. I pełen pasji (...) I takich ludzi zawsze szkoda najbardziej. Bo zostawiają po sobie coś więcej niż wspomnienie, zostawiają ślad w ludziach. Ciszę, która boli (...) Nie znałam go osobiście… a jednak czuję smutek. I myślę dziś o tym, jak kruche jest życie. Jak ważne jest to, jacy jesteśmy dla innych, tu i teraz. Niech spoczywa w pokoju. I niech to dobro, które w sobie miał, trwa dalej… w tych, którzy go kochali" - czytamy w przejmującym wpisie Steczkowskiej w sieci.