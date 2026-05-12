Matura 2026. Nowe terminy egzaminów rozszerzonych. Chodzi o 3 popularne przedmioty

Daty egzaminów maturalnych w 2026 roku

Maturzyści będą zmagać się z arkuszami aż do 30 maja. Część pisemna zaplanowana jest do 21 maja, a egzaminy ustne potrwają do 30 maja. Można zauważyć spore przetasowania w stosunku do sesji z 2025 roku. Najpoważniejsze modyfikacje dotknęły testy na poziomie rozszerzonym z informatyki, chemii i geografii.

Chemia, informatyka i geografia z nowymi terminami

W ubiegłych latach uczniowie zdawali informatykę 14 maja, geografię 15 maja, a chemię 16 maja. Matura 2026 prezentuje się jednak odmiennie. Środę 13 maja zarezerwowano na chemię, w czwartek 14 maja odbędzie się informatyka, z kolei piątek 15 maja to dzień zmagań z geografią.

W praktyce egzamin chemiczny przyspieszono o kilka dni w strukturze tygodnia. Informatyka i geografia również zmieniły swoje ułożenie względem innych przedmiotów. Taki rozkład z pewnością wpłynie na planowanie ostatecznych powtórek przez abiturientów wybierających kilka trudnych dziedzin naraz.

Najchętniej wybierane rozszerzenia przez abiturientów

Do najpopularniejszych wyborów na poziomie rozszerzonym od lat należą języki obce i przedmioty ścisłe. W zestawieniu królują język angielski, matematyka, biologia oraz język polski, a zaraz za nimi plasują się geografia z chemią. Chęć zdawania geografii zadeklarowało ponad 84 tysiące uczniów, natomiast z chemią zmierzy się przeszło 33 tysiące osób.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaznacza, że napisanie większości arkuszy rozszerzonych, w tym z chemii oraz geografii, zajmie uczniom równe 180 minut. Wyjątkiem na tym tle pozostaje informatyka, na którą w Formule 2023 przewidziano 210 minut. Oficjalne wyniki z terminów głównych i dodatkowych maturzyści poznają 8 lipca 2026 roku.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej