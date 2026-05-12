Matura z WOSu 2026. Co na egzaminie ? Możliwe zadania [PRZECIEKI, ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Spis treści
- Matura WOS 2026. Arkusz CKE z wiedzy o społeczeństwie dla maturzystów
- Przewidywane tematy zadań na maturze z WOS 2026 dla uczniów
- Oszustwa i przecieki z matury WOS 2026. Fałszywe arkusze CKE
- Potencjalne zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026
- Komentarze i reakcje uczniów po egzaminie CKE o 12:00
Matura WOS 2026. Arkusz CKE z wiedzy o społeczeństwie dla maturzystów
Rozszerzony test z wiedzy o społeczeństwie to niezwykle trudne wyzwanie humanistyczne. Sama teoria nie wystarczy, bo uczniowie muszą sprawnie analizować skomplikowane materiały źródłowe. W zestawach rozwiązywanych teraz przez młodzież z całą pewnością zamieszczono:
- urywki ważnych aktów prawnych, takich jak Konstytucja RP,
- zestawienia statystyczne opracowane jako tabele i wykresy,
- różne artykuły publicystyczne i naukowe do zinterpretowania,
- mapy oraz ryciny obrazujące ważne wydarzenia polityczne.
Maksymalny wynik za perfekcyjne wykonanie całego testu wynosi dokładnie 60 punktów. Autentyczne materiały z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawią się na ich witrynie oraz u nas w okolicach godziny 14:00.
W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne i gotowe rozwiązania ze z WOS - matura 2025 roku
Przewidywane tematy zadań na maturze z WOS 2026 dla uczniów
Mimo zachowania pełnej poufności materiałów egzaminacyjnych, skrupulatne przejrzenie dawnych testów oraz oficjalnych wytycznych daje dość klarowny obraz pewniaków. Uczniowie mierzą się w tym momencie najpewniej z następującymi obszarami:
- krajowego ustroju, gdzie kluczowe pozostają kompetencje rządu, głowy państwa oraz obu izb parlamentu, stanowiące absolutny fundament tego przedmiotu,
- praw człowieka, co wymaga interpretacji zapisów konstytucyjnych, zrozumienia trójpodziału władzy i obowiązków narzuconych na obywateli,
- krajowego systemu politycznego, gdzie sprawdzana jest wiedza o partiach, mechanizmach wyborczych czy najważniejszych regułach funkcjonowania demokracji,
- relacji międzynarodowych, ponieważ temat działania struktur Unii Europejskiej czy ONZ to stały element arkuszy.
Oszustwa i przecieki z matury WOS 2026. Fałszywe arkusze CKE
Każdego roku przed maturami internet zalewają oferty sprzedaży rzekomych arkuszy egzaminacyjnych. Należy jasno podkreślić: to niemal zawsze próby oszustwa, mające na celu wyłudzenie pieniędzy lub danych. Centralna Komisja Egzaminacyjna strzeże treści arkuszy aż do momentu rozpoczęcia egzaminu, a za korzystanie z nielegalnych materiałów grozi unieważnienie matury. Zamiast tracić czas i nerwy na szukanie przecieków, skup się na tym, co naprawdę da Ci przewagę.
Potencjalne zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026
Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z WOSu.
Zadanie z systemu organów państwowych
Treść zadania: Na podstawie fragmentu Konstytucji RP należy wskazać organ, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Analiza i odpowiedź: Przytoczony Art. 213 Konstytucji opisuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny powołany do ochrony tych właśnie wartości. Prawidłowa odpowiedź to D. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Treść zadania: Należy uzupełnić informacje o organie z zadania 8.1.
Analiza i odpowiedź:
- Nazwa jednoosobowego organu konstytucyjnego (1.): Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
- Nazwa organu powołującego (2.): Członków KRRiT powołują: Sejm, Senat i Prezydent RP.
- Okres kadencji (3.): Kadencja członków KRRiT trwa 6 lat.
Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego
Treść zadania: Na podstawie schematu przedstawiającego wybory organów samorządu terytorialnego, należy nazwać organy oznaczone literami A i B.
Analiza i odpowiedź:
- A: Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to sejmik województwa.
- B: Organ wykonawczy w gminie wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez wyborców. Jest to wójt.
Treść zadania: Należy podać nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu.
Analiza i odpowiedź: Przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta.
Zadania ze stosunków międzynarodowych
Treść zadania: Na podstawie tekstu opisującego masowe mordy ludności cywilnej (wspomniano o Kigali, Hutu, Tutsi), należy podać nazwę państwa, w którym te wydarzenia miały miejsce.
Analiza i odpowiedź: Opisane wydarzenia to ludobójstwo, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku.
Treść zadania: Należy podać pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, która podjęła decyzję o utworzeniu misji pokojowej.
Analiza i odpowiedź: Organizacją odpowiedzialną za misje pokojowe na świecie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Zadania z systemu partyjnego i finansowania partii
Treść zadania: Zadanie dotyczy finansowania partii politycznych, subwencji z budżetu państwa i zasady stopniowej degresji.
Analiza:
- Zadanie pyta o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym proporcjonalnie mniejsza kwota dotacji za każdy kolejny głos) przyczynia się do wzmocnienia pluralizmu politycznego. Uzasadnienie: Zasada ta zapobiega nadmiernej dominacji finansowej największych partii i daje szansę na funkcjonowanie również mniejszym ugrupowaniom, które przekroczyły próg uprawniający do subwencji. Wyrównuje to w pewnym stopniu szanse na scenie politycznej.
Komentarze i reakcje uczniów po egzaminie CKE o 12:00
Gdy wybije południe, tegoroczni maturzyści odłożą długopisy, kończąc egzamin z WOS-u. Chwilę później internet zaleje fala pierwszych wrażeń - uczniowie zaczną dzielić się opiniami o poziomie trudności i zadaniach, które okazały się największym wyzwaniem. Będziemy na bieżąco śledzić te dyskusje, by jak najszybciej poinformować, z czym faktycznie mierzyli się maturzyści na egzaminie z WOS-u w 2026 roku.