Szanse Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Które miejsce zajmie Polska? Kto wygra?

Eurowizja 2026 - co wiemy?

Gospodarzem Eurowizji 2026 jest Wiedeń, który prawo do organizacji konkursu otrzymał dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ z piosenką „Wasted Love”. Stolica Austrii powraca w tej roli dokładnie po 11 latach - ostatnio gościła delegacje w 2015 roku po sukcesie Conchity Wurst.

Tegoroczna edycja budzi jednak ogromne emocje, głównie ze względu na obecność Izraela i kontrowersyjne postawy jego reprezentantów wobec innych ekip. Napięta atmosfera oraz wątpliwości dotyczące uczciwości głosowań sprawiły, że pod koniec 2025 roku z rywalizacji wycofało się pięć państw: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Rezygnacja ta jest szczególnie dotkliwa dla budżetu EBU, ponieważ Hiszpania należy do grupy największych płatników (tzw. Top 5), a Holandia również wnosi znaczące składki finansowe.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska zachwyciła podczas próby jurorskiej. Tak ją oceniono

Alicja Szemplińska wystąpiła dokładnie w poniedziałek 11 maja 2026 roku podczas próby jurorskiej, widocznej również dla prasy. Osoby znajdujące się w Wiedniu oraz osoby oglądające to w formie streamy stwierdziły zgodnie, że Polska miała jedną z lepszych prób w stawce. Alicja Szemplińska pokazała swój głos od jak najlepszej strony, a cały występ był spójny i estetyczny.

Po występach odbyło się tzw. głosowanie prasy dla portalu escxtra.com, które skończyło się następująco:

Grecja - 53; Finlandia - 46; Mołdawia - 42; Portugalia - 22; Szwecja - 20; Chorwacja - 17; Litwa - 13; San Marino - 12; Polska - 12; Serbia - 11; Izrael - 8; Czarnogóra - 6; Estonia - 3; Belgia - 2; Gruzja - 0.

Głosowanie publiczności:

Mołdawia - 778 głosów (28,2%) Finlandia - 432 głosy (15,7%) Grecja - 327 głosów (11,9%) Polska - 277 głosów (10,1%) Szwecja - 216 głosów (7,8%) Chorwacja - 141 głosów (5,1%) Serbia - 129 głosów (4,7%) Izrael - 121 głosów (4,4%) San Marino - 83 głosy (3,0%) Estonia - 58 głosów (2,1%) Belgia - 52 głosy (1,9%) Czarnogóra - 47 głosów (1,7%) Portugalia - 40 głosów (1,5%) Litwa - 31 głosów (1,1%) Gruzja - 24 głosy (0,9%)

Szczegółowe wyniki głosowania jury w półfinale poznamy dopiero po wielkim finale 16 maja 2026 roku. Wtedy zostaną udostępnione dokładne liczny z podziałem na kraje.

Czy Alicja Szemplińska ma szanse na finał?

Co ciekawe, po próbie jurorskiej Alicja Szemplińska awansowała u bukmacherów. Oceniają oni szanse na awans Polski do wielkiego finału na 62%, przez co mogłaby zająć w okolicach 8-10 miejsca. To jest zdecydowany wzrost w notowaniach, ponieważ przez próbą jurorską Alicja znajdowała się na 11 miejscu. Teraz tendencja jest wyraźnie wzrostowa.

Warto pamiętać, że półfinał Eurowizji 2026 to nie tylko głosowanie jury, ale również widzów. Tutaj Polska liczy na uznanie nie tylko Polonii, ale również innych państw. Korzystna dla Alicji Szemplińskiej jest pozycja startowa, ponieważ znajduje się pod koniec stawki.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.

Kto wygra Eurowizję 2026? Takie są typowania

Typowania bukmacherów są jednym z ciekawszych źródeł do analizy. Czasami się mylą, czasami trafiają. Ale kto według nich ma największe szanse na zwycięstwo w Eurowizji 2026? Tu zdecydowanie najwięcej % uzyskała Finlandia. Od wygranej w preselekcjach Lampenius i Parkkonen są typowani do wygrania konkursu. Tuż za nimi z mniejszymi szansami są odpowiednio:

Grecja,

Dania,

Francja,

Australia,

Izrael.

Warto jednak pamiętać, że mimo wysokich typowań, bywają one różne. W 2025 roku obstawiano, iż Eurowizję wygra zespół Kaj ze Szwecji, a ostatecznie po trofeum sięgnął młody Austriak (typowany na 2. miejscu).