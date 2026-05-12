Zła informacja dla pracowników. Przez jeden szczegół w kalendarzu ucieknie nam dzień wolny

Dni wolne w 2026 roku. Za to święto nie otrzymasz rekompensaty

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownicy mają zagwarantowaną określoną liczbę dni wolnych. Jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Taki mechanizm chroni wymiar czasu pracy, a pracownicy często odbierają zaległy dzień w tym samym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu bilans godzin zawsze się zgadza, a wolne za sobotę jest powszechnie stosowaną praktyką.

W 2026 roku święta w sobotę przypadną dwa razy: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) oraz 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia). Zgodnie z decyzją rządu urzędnicy odbiorą wolne 14 sierpnia i 28 grudnia. W sektorze prywatnym decyzję podejmuje pracodawca, choć często terminy te pokrywają się z ustaleniami państwowymi.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy święto przypada w niedzielę. W takim przypadku przepisy nie przewidują dodatkowego dnia wolnego. Niedziela z założenia jest dniem wolnym, więc prawo nie przewiduje rekompensaty. Taki układ kalendarza w 2026 roku dotyczy 1 listopada, czyli dnia Wszystkich Świętych. Oznacza to, że tradycyjne wizyty na cmentarzach skumulują się w jeden weekend, co najpewniej spowoduje olbrzymie korki i utrudnienia wokół największych nekropolii w kraju. W związku z tym Fundacja Można Lepiej! skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję z postulatem, by zasada odbioru dnia wolnego obejmowała również niedziele.

"Gdy święto przypada na sobotę, to wtedy każdy zatrudniony może w innym terminie odebrać w zamian dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę. Mimo że sytuacja jest właściwie identyczna dla większości zatrudnionych, to Kodeks pracy oba przypadki traktuje zupełnie inaczej" - przekonują autorzy petycji z Fundacji Można Lepiej!.

Stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne

Resort rodziny i pracy rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nie ma planów zmiany przepisów dotyczących rekompensowania świąt przypadających w niedzielę. Zdaniem ministerstwa obecny system skutecznie chroni pięciodniowy tydzień pracy. Ponieważ niedziela z mocy prawa jest dniem wolnym, święto w tym dniu nie zakłóca ogólnego bilansu czasu pracy, dlatego dodatkowa rekompensata nie jest konieczna.