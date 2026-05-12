Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał na żywo. Gdzie i o której godzinie oglądać koncert 12.05.2026? [TRANSMISJA]

Paula Dąbrowska
2026-05-12 9:44

Eurowizja 2026 rozpoczęła się na dobre! Za nami ceremonia otwarcia zwana Turkusowym Dywanem, a przed nami - pierwszy półfinał, w którym to zobaczymy reprezentantkę Polski Alicję Szemplińską z utworem "Pray". Gdzie i o której oglądać Eurowizję 2026? Jaka jest kolejność w I półfinale?

Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026 - co wiemy? 

Eurowizja 2026 odbywa się w Wiedniu, dzięki zwycięstwu JJ z utworem "Wasted Love" w 2025 roku. Wiedeń został szybko wybrany na gospodarza show. Co ciekawe, dokładnie 11 lat temu również w tym mieście odbyła się Eurowizja 2025 (dzięki wygranej Conchity Wurst w 2014 roku).

Eurowizja 2026 od początku jest kontrowersyjna przez udział Izraela i zachowanie delegacji tego kraju względem innych uczestników. Pod koniec 2025 roku z udziału w konkursie zrezygnowało 5 państw:

  1. Hiszpania,
  2. Holandia,
  3. Irlandia,
  4. Słowenia,
  5. Islandia.

Wszystkie były zaniepokojone sytuacją w EBU i podnosiły tematy nieuczciwego zachowania Izraela oraz wątpliwych głosowań w ich państwach. Co ciekawe, Hiszpania znajduje się w TOP 5 największych płatników, a Holandia zaraz za tym zestawieniem.

Mimo to do konkursu wróciły też inne państwa jak Bułgaria, Rumunia i Mołdawia. 

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać pierwszy półfinał?

Pierwszy półfinał odbędzie się dokładnie o godzinie 21, 12 maja 2026 roku. Zostanie on pokazany przez TVP1, TVP VOD oraz kanał Youtube Eurovision. Koniec transmisji przewidziano na około godziny 23. Także jeżeli nie macie zwykłej telewizji - jest sporo opcji online oraz bez polskiego komentarza. 

Alicja Szemplińska wystąpi przedostatnia, około godziny 22:15 w pierwszym półfinale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - kolejność występów 

Oto państwa, które zobaczymy w I półfinale Eurowizji 2026:

  1. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!";
  2. Szwecja - Felicia - "My System";
  3. Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
  4. Grecja - Akylas - "Ferto";
  5. Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa";
  6. Gruzja - Bzikebi - "On Replay";
  7. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin";
  8. Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora";
  9. Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True";
  10. Izrael - Noam Bettan - "Michelle";
  11. Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
  12. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más";
  13. San Marino - Senhit - "Superstar";
  14. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
  15. Serbia - Lavina - "Kraj mene".

Dodatkowo zobaczymy:

  • Włochy - Sal Da Vinci - Per sempre sì. 
  • Niemcy - Sarah Engels - Fire
