Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał na żywo. Gdzie i o której godzinie oglądać koncert 12.05.2026? [TRANSMISJA]

Eurowizja 2026 - co wiemy?
Eurowizja 2026 odbywa się w Wiedniu, dzięki zwycięstwu JJ z utworem "Wasted Love" w 2025 roku. Wiedeń został szybko wybrany na gospodarza show. Co ciekawe, dokładnie 11 lat temu również w tym mieście odbyła się Eurowizja 2025 (dzięki wygranej Conchity Wurst w 2014 roku).
Eurowizja 2026 od początku jest kontrowersyjna przez udział Izraela i zachowanie delegacji tego kraju względem innych uczestników. Pod koniec 2025 roku z udziału w konkursie zrezygnowało 5 państw:
- Hiszpania,
- Holandia,
- Irlandia,
- Słowenia,
- Islandia.
Wszystkie były zaniepokojone sytuacją w EBU i podnosiły tematy nieuczciwego zachowania Izraela oraz wątpliwych głosowań w ich państwach. Co ciekawe, Hiszpania znajduje się w TOP 5 największych płatników, a Holandia zaraz za tym zestawieniem.
Mimo to do konkursu wróciły też inne państwa jak Bułgaria, Rumunia i Mołdawia.
Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać pierwszy półfinał?
Pierwszy półfinał odbędzie się dokładnie o godzinie 21, 12 maja 2026 roku. Zostanie on pokazany przez TVP1, TVP VOD oraz kanał Youtube Eurovision. Koniec transmisji przewidziano na około godziny 23. Także jeżeli nie macie zwykłej telewizji - jest sporo opcji online oraz bez polskiego komentarza.
Alicja Szemplińska wystąpi przedostatnia, około godziny 22:15 w pierwszym półfinale Eurowizji 2026.
Eurowizja 2026 - kolejność występów
Oto państwa, które zobaczymy w I półfinale Eurowizji 2026:
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!";
- Szwecja - Felicia - "My System";
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
- Grecja - Akylas - "Ferto";
- Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa";
- Gruzja - Bzikebi - "On Replay";
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin";
- Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora";
- Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True";
- Izrael - Noam Bettan - "Michelle";
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más";
- San Marino - Senhit - "Superstar";
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
- Serbia - Lavina - "Kraj mene".
Dodatkowo zobaczymy:
- Włochy - Sal Da Vinci - Per sempre sì.
- Niemcy - Sarah Engels - Fire