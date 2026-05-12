Eurowizja 2026 – pierwszy półfinał na żywo. Gdzie i o której godzinie oglądać koncert 12.05.2026? [TRANSMISJA]

Eurowizja 2026 - co wiemy?

Eurowizja 2026 odbywa się w Wiedniu, dzięki zwycięstwu JJ z utworem "Wasted Love" w 2025 roku. Wiedeń został szybko wybrany na gospodarza show. Co ciekawe, dokładnie 11 lat temu również w tym mieście odbyła się Eurowizja 2025 (dzięki wygranej Conchity Wurst w 2014 roku).

Eurowizja 2026 od początku jest kontrowersyjna przez udział Izraela i zachowanie delegacji tego kraju względem innych uczestników. Pod koniec 2025 roku z udziału w konkursie zrezygnowało 5 państw:

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia, Islandia.

Wszystkie były zaniepokojone sytuacją w EBU i podnosiły tematy nieuczciwego zachowania Izraela oraz wątpliwych głosowań w ich państwach. Co ciekawe, Hiszpania znajduje się w TOP 5 największych płatników, a Holandia zaraz za tym zestawieniem.

Mimo to do konkursu wróciły też inne państwa jak Bułgaria, Rumunia i Mołdawia.

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać pierwszy półfinał?

Pierwszy półfinał odbędzie się dokładnie o godzinie 21, 12 maja 2026 roku. Zostanie on pokazany przez TVP1, TVP VOD oraz kanał Youtube Eurovision. Koniec transmisji przewidziano na około godziny 23. Także jeżeli nie macie zwykłej telewizji - jest sporo opcji online oraz bez polskiego komentarza.

Alicja Szemplińska wystąpi przedostatnia, około godziny 22:15 w pierwszym półfinale Eurowizji 2026.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - kolejność występów

Oto państwa, które zobaczymy w I półfinale Eurowizji 2026:

Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"; Szwecja - Felicia - "My System"; Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; Grecja - Akylas - "Ferto"; Portugalia - Bandidos do Cante - "Rosa"; Gruzja - Bzikebi - "On Replay"; Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"; Czarnogóra - Tamara Živković - "Nova zora"; Estonia - Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"; Izrael - Noam Bettan - "Michelle"; Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"; Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"; San Marino - Senhit - "Superstar"; Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"; Serbia - Lavina - "Kraj mene".

Dodatkowo zobaczymy:

Włochy - Sal Da Vinci - Per sempre sì.

Niemcy - Sarah Engels - Fire

