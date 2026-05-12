Egzamin ósmoklasisty 2026 matematyka: Sprawdź, czy zdałeś! Arkusze CKE i ODPOWIEDZI do wszystkich zadań E8 matematyka 12.05.2026

Egzamin ósmoklasisty 2026. Jakie zadania w arkuszu CKE?

We wtorek, 12 maja, uczniowie przez 125 minut rozwiązują zadania z arkusza przygotowanego przez CKE z matematyki. Jak co roku, największe emocje budzą zadania otwarte. Co sprawiło uczniom najwięcej problemów? O tym przekonamy się tuż po egzaminie, gdy uczniowie zaczną analizować zadania z arkusza w serwisach społecznościowych.

Szczegółową analizę zadań i ich rozwiązania znajdziecie w naszej galerii - zaraz po godzinie 13.

Odpowiedzi do arkusza CKE - sprawdź w galerii i policz punkty!

Najważniejszy moment po każdym egzaminie to sprawdzenie odpowiedzi i oszacowanie wyniku. Aby ułatwić Wam to zadanie, nasi eksperci przygotowali sugerowane rozwiązania do wszystkich zadań z arkusza.

Po godzinie 14:00 w galerii zdjęć poniżej zaczną pojawiać się odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz rozwiązania krok po kroku zadań otwartych.

Sprawdź ODPOWIEDZI z matematyki E8 2026 w galerii poniżej!

Egzamin ósmoklasisty 2026. Punktacja. Jak punkty z egzaminu przekładają się na rekrutację?

Przypominamy, że za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu z matematyki można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, to właśnie liczba zdobytych punktów ma kluczowe znaczenie w rekrutacji do szkół średnich. Wynik procentowy z egzaminu jest mnożony przez odpowiedni współczynnik (zazwyczaj 0,35, ale zależy to od zasad rekrutacji w danej szkole) i sumowany z punktami za świadectwo i inne osiągnięcia. Każdy punkt jest na wagę złota!

Błędy, które mogły kosztować cenne punkty

Podczas egzaminu z matematyki łatwo o pomyłkę. Do najczęstszych błędów, które mogą obniżyć wynik, należą:

Błędy rachunkowe: proste pomyłki w dodawaniu, odejmowaniu czy mnożeniu.

Brak pełnego uzasadnienia: w zadaniach otwartych samo podanie wyniku nie wystarczy.

Niedokładne czytanie poleceń: pominięcie kluczowego słowa może prowadzić do błędnej interpretacji zadania.

Złe przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Sprawdź w naszej galerii, czy udało Ci się uniknąć tych pułapek.

Co po matematyce? Ostatni egzamin ósmoklasisty 2026

Po dzisiejszych zmaganiach z królową nauk, na ósmoklasistów czeka już tylko ostatni sprawdzian. W środę, 13 maja 2026 r., o godzinie 9:00 uczniowie przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego, który potrwa 110 minut.