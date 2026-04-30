Doda w niezwykły sposób pożegnała Łukasza Litewkę. Ten wieniec przyciąga wzrok

Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Tydzień po tragicznych wydarzeniach Polska pożegnała Łukasza Litewkę. Zaledwie 37-letni poseł Nowej Lewicy, znany ze swojej działalności społecznej, stracił życie w wyniku wypadku, gdy jadąc na rowerze został potrącony przez auto. Zaledwie za kilka dni, 9 maja, obchodziłby kolejne urodziny.

Ostatnie pożegnanie odbyło się 29 kwietnia w Sosnowcu. Uroczystości miały charakter państwowy i zgromadziły pod kościołem św. Joachima tłumy ludzi, pragnących oddać hołd zmarłemu. Obecni byli najważniejsi polscy politycy, w tym para prezydencka oraz premier. Ważnym momentem było przekazanie przez Karola Nawrockiego ojcu posła Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, przyznanego pośmiertnie.

Wśród żałobników nie zabrakło Dody, którą z Litewką łączyła przyjaźń, wspólna pasja do pomagania i troska o zwierzęta. Piosenkarka przybyła na miejsce z ochroną i nie była w stanie ukryć głębokiego smutku. Zalana łzami, ukrywała oczy za ciemnymi okularami i co chwilę sięgała po chusteczkę.

Zobacz również: Niezwykłe pożegnanie Łukasza Litewki. Apel rodziny spełniło wielu żałobników

QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o legendarnym Jacku Chmielniku? Pytanie 1 z 10 Jaki teleturniej prowadził Chmielnik w latach 2000–2004? Kochamy polskie seriale Rower Błażeja Szalone liczby Następne pytanie

Doda upamiętniła zmarłego kolegę czarnymi różami

Po mszy świętej najbliżsi odprowadzili zmarłego na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Mimo wcześniejszych próśb rodziny, by zamiast przynoszenia kwiatów wesprzeć potrzebujących dobrym uczynkiem, grób posła dosłownie zatonął w morzu wiązanek i zniczy.

Jeden ze złożonych wieńców szczególnie rzucał się w oczy. Doda postanowiła pożegnać przyjaciela, przynosząc kompozycję składającą się wyłącznie z czarnych róż. Na szarfie znalazły się słowa doskonale podsumowujące życiową misję zmarłego polityka.

„Ten, który stawał w obronie słabszych i przeciwko najmocniejszym. Twoja koleżanka Doda” - można przeczytać na wieńcu.

Gwiazda niezwykle mocno odczuła stratę przyjaciela. Ponadto publicznie wyrażała swoje wątpliwości co do przebiegu wypadku i głośno apeluje o wnikliwe zbadanie wszystkich okoliczności tej tragedii, co odbiło się szerokim echem w mediach.

Zobacz również: Doda pojawiła się na pogrzebie Łukasza Litewki. Wspólnie walczyli na rzecz praw zwierząt

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

