Pamiętacie Pawła Małaszyńskiego z „Magdy M.”? Dziś wygląda zupełnie inaczej

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-06-26 5:20

Miliony Polek pokochały go jako czarującego prawnika, ale wizerunek grzecznego amanta to już przeszłość. Paweł Małaszyński, urodzony 26 czerwca 1976 roku, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobacz w naszej galerii, jak dziś wygląda dawny idol kobiet.

Od studiów prawniczych do wielkiej sceny. Tak zaczynał Paweł Małaszyński

Paweł Małaszyński, urodzony w Szczecinku, a wychowany w Białymstoku, dorastał w rodzinie o wojskowych tradycjach. Niewielu wie, że jego droga do aktorstwa nie była prosta. Zanim odnalazł swoje prawdziwe powołanie, przez pół roku studiował prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Ostatecznie miłość do sceny zwyciężyła i dopiero za trzecim razem dostał się do wrocławskiej filii PWST, którą ukończył w 2002 roku. Jeszcze w trakcie studiów pojawiał się w epizodycznych rolach, m.in. w filmie "Kameleon" czy kultowym "Pianiście" Romana Polańskiego. Przełomem okazała się rola cynicznego Granda w serialu "Oficer", jednak to kreacja szarmanckiego prawnika Piotra Korzeckiego w serialu "Magda M." przyniosła mu ogólnopolską sławę i status gwiazdy.

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Role, które zdefiniowały jego karierę. Nie tylko amant z "Magdy M."

Choć rola w "Magdzie M." u boku Joanny Brodzik uczyniła go bożyszczem kobiet i jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce, Paweł Małaszyński szybko udowodnił, że jego talent ma wiele odcieni. Aktor z powodzeniem wcielał się w skrajnie różne postacie, budując bogate i zróżnicowane portfolio. Widzowie mogli go podziwiać w wielu głośnych produkcjach, które zapisały się w historii polskiej kinematografii.

Jego najważniejsze role to między innymi:

  • Role serialowe: Jacek "Grand" Wielgosz w trylogii "Oficer", "Oficerowie" i "Trzeci oficer", Wiktor "Ważka" Waszak w "Twarzą w twarz" czy Maks w serialu "Lekarze".
  • Role filmowe: Marcin Kruk w "Świadku koronnym", porucznik pilot Piotr Baszkowski w nominowanym do Oscara "Katyniu" Andrzeja Wajdy, Oskar w "Skrzydlatych świniach" oraz Wladi w serii komedii romantycznych "Listy do M.".
  • Role teatralne: Przez ponad dwie dekady związany był z warszawskim Teatrem Kwadrat, gdzie stworzył niezapomniane kreacje, m.in. w spektaklach "Berek, czyli upiór w moherze" czy "Kiedy Harry poznał Sally".

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Urok amanta i dusza rockmana. Za to pokochały go miliony

Fenomen Pawła Małaszyńskiego polega na niezwykłym połączeniu dwóch światów. Z jednej strony rola w "Magdzie M." przyniosła mu status jednego z największych amantów polskiego kina, co potwierdziły liczne nagrody, w tym dwie Telekamery dla najlepszego aktora. Z drugiej strony, od lat jest liderem i wokalistą rockowego zespołu Cochise, w którym daje upust swojej mroczniejszej, bardziej drapieżnej naturze. To właśnie to połączenie wrażliwości z rockowym pazurem, autentyczność i unikanie celebryckiego blichtru sprawiły, że zaskarbił sobie sympatię ogromnej rzeszy fanów, którzy cenią go zarówno za talent aktorski, jak i muzyczną pasję.

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Niesamowita metamorfoza Pawła Małaszyńskiego. Zobacz, jak zmienił się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Paweł Małaszyński przeszedł imponującą wizualną transformację. Widzowie pamiętają go z początków sławy jako gładko ogolonego prawnika z popularnego serialu, którego wizerunek był ucieleśnieniem elegancji i chłopięcego uroku. Z biegiem lat jego wygląd ewoluował, odzwierciedlając jego artystyczne i życiowe wybory. Dziś to dojrzały mężczyzna o wizerunku rockmana, który nie boi się eksperymentować ze stylem. Charakterystyczny zarost i bardziej nonszalancki styl ubierania się podkreślają jego muzyczną duszę i odcinają go od wizerunku grzecznego amanta sprzed lat. Ta zmiana jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo dojrzał jako artysta i człowiek.

Paweł Małaszyński w eleganckiej, białej koszuli z kołnierzykiem, uśmiecha się lekko do obiektywu. W tle widać ramę obrazu z abstrakcyjnym wzorem oraz żaluzje. Aktor prezentuje dojrzały wizerunek rockmana, o którym przeczytasz na naszym portalu.
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Od lat wierny jednej kobiecie. Jego życie prywatne to wzór stabilności

W świecie show-biznesu, pełnym medialnych burz i przelotnych romansów, życie prywatne Pawła Małaszyńskiego jest prawdziwym ewenementem. Aktor od 2002 roku jest mężem Joanny Chitruszko, tancerki i choreografki, z którą jest w związku od 1994 roku. Para poznała się jeszcze w liceum i od tamtej pory tworzy jeden z najbardziej zgranych i trwałych związków w polskim show-biznesie. Mają dwoje dzieci: syna Jeremiasza i córkę Leę. Małaszyński konsekwentnie chroni prywatność swojej rodziny, rzadko pojawiając się z bliskimi na branżowych imprezach, co dodatkowo budzi szacunek i sympatię fanów.

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Co dziś robi Paweł Małaszyński? Aktorstwo to nie wszystko

Paweł Małaszyński pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. W 2024 roku, po ponad dwóch dekadach, aktor pożegnał się ze sceną Teatru Kwadrat, co było ważnym momentem w jego karierze. Mimo to nie zwalnia tempa. Wciąż regularnie pojawia się na ekranach w nowych produkcjach filmowych i serialowych, takich jak "Zdrada" czy "Nieobliczalna". Niezmiennie ważną częścią jego życia pozostaje muzyka i zespół Cochise, z którym regularnie koncertuje i nagrywa kolejne albumy. Aktor z powodzeniem łączy swoje dwie największe pasje, udowadniając, że można realizować się na wielu polach i pozostać wiernym sobie.

Polscy aktorzy i ich legendarne role
Pytanie 1 z 8
Rozpoznawalność przyniosła mu rola Hansa Klossa w serialu "Stawka większa niż życie