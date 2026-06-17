Spis treści
- Tak zaczynał karierę Michał Żebrowski. Te role zna każdy Polak
- Nie tylko Wiedźmin i Skrzetuski. Oto najważniejsze role w jego dorobku
- Jego głos rozpoznaje każdy. Za to pokochali go widzowie
- Niesamowita metamorfoza Michała Żebrowskiego. Z amanta w dojrzałego mężczyznę
- Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Tak wygląda życie aktora poza kamerami
- Czym dziś zajmuje się Michał Żebrowski? Aktor nie zwalnia tempa
Tak zaczynał karierę Michał Żebrowski. Te role zna każdy Polak
Michał Żebrowski to postać, której polskiej publiczności przedstawiać nie trzeba. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1995 roku, bardzo szybko zaznaczył swoją obecność na artystycznej mapie Polski. Choć pierwsze kroki stawiał na deskach teatru, prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił pod koniec lat 90. To właśnie rok 1999 okazał się kluczowy, kiedy to wcielił się w dwie ikoniczne postacie polskiej literatury. Rola Jana Skrzetuskiego w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana oraz postać Tadeusza Soplicy w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy uczyniły go jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia i na lata zdefiniowały jego wizerunek.
Nie tylko Wiedźmin i Skrzetuski. Oto najważniejsze role w jego dorobku
Kariera Michała Żebrowskiego obfituje w kreacje, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina i telewizji. Poza rolami w wielkich historycznych epopejach, aktor udowodnił swoją wszechstronność, wcielając się w zupełnie odmienne postacie. Do jego najgłośniejszych ról należą między innymi:
- Geralt z Rivii w filmie i serialu "Wiedźmin" z 2001 roku, która stała się kultowa dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego.
- Wojciech Winkler w poruszającym dramacie "Pręgi", za którą otrzymał Złotą Kaczkę oraz Orła za najlepszą główną rolę męską.
- Profesor Andrzej Falkowicz w popularnym serialu "Na dobre i na złe", gdzie stworzył postać charyzmatycznego, choć trudnego w obejściu chirurga.
Warto również wspomnieć, że od 2010 roku Michał Żebrowski z sukcesem spełnia się jako dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro, który założył wspólnie z Eugeniuszem Korinem.
Jego głos rozpoznaje każdy. Za to pokochali go widzowie
Publiczność pokochała Michała Żebrowskiego nie tylko za jego talent aktorski, ale również za niezwykłą charyzmę i osobowość. Jednym z jego największych atutów jest charakterystyczny, głęboki głos, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Przez lata był utożsamiany z wizerunkiem szlachetnego bohatera i romantycznego amanta, jednak z czasem udowodnił, że potrafi bawić się swoim wizerunkiem. Dziś jest ceniony także za ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, które często prezentuje w mediach społecznościowych, zyskując sympatię kolejnych pokoleń widzów.
Niesamowita metamorfoza Michała Żebrowskiego. Z amanta w dojrzałego mężczyznę
Na przestrzeni niemal trzech dekad kariery wizerunek Michała Żebrowskiego uległ ogromnej przemianie, która doskonale odzwierciedla jego artystyczną i życiową dojrzałość. Polacy zapamiętali go z bożyszcza kobiet o bujnej, ciemnej czuprynie, którego wizerunek z "Ogniem i mieczem" stał się niemal ikoniczny. Z biegiem lat aktor przeszedł ewolucję w stronę dojrzałego mężczyzny z charakterystyczną siwizną i często noszoną brodą. Ta zmiana podkreśliła jego charyzmę i dodała mu powagi, a wizerunek romantycznego bohatera ustąpił miejsca portretowi spełnionego artysty i głowy rodziny.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Tak wygląda życie aktora poza kamerami
Choć Michał Żebrowski jest jedną z największych gwiazd w Polsce, bardzo ceni sobie życie prywatne. W 2009 roku poślubił Aleksandrę Żebrowską, z którą tworzy jeden z najbardziej zgranych i lubianych związków w polskim show-biznesie. Para jest dumnymi rodzicami czwórki dzieci: trzech synów – Franciszka, Henryka i Feliksa, oraz córki Łucji. Zarówno aktor, jak i jego żona, chętnie dzielą się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, pokazując je w naturalny i pełen humoru sposób, czym zyskują ogromną sympatię internautów.
Czym dziś zajmuje się Michał Żebrowski? Aktor nie zwalnia tempa
W 2026 roku Michał Żebrowski pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych polskich artystów. Z powodzeniem łączy karierę aktorską z obowiązkami dyrektora Teatru 6. piętro, gdzie nie tylko zarządza sceną, ale także reżyseruje i gra w spektaklach. Wciąż można go oglądać w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Niezmiennie jest również kojarzony z postacią Wiedźmina, regularnie użyczając swojego głosu Geraltowi z Rivii w kultowej serii gier "Wiedźmin", co przyniosło mu rzesze fanów także wśród młodszego pokolenia.