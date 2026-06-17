Tak zaczynał karierę Michał Żebrowski. Te role zna każdy Polak

Michał Żebrowski to postać, której polskiej publiczności przedstawiać nie trzeba. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1995 roku, bardzo szybko zaznaczył swoją obecność na artystycznej mapie Polski. Choć pierwsze kroki stawiał na deskach teatru, prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił pod koniec lat 90. To właśnie rok 1999 okazał się kluczowy, kiedy to wcielił się w dwie ikoniczne postacie polskiej literatury. Rola Jana Skrzetuskiego w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana oraz postać Tadeusza Soplicy w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy uczyniły go jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia i na lata zdefiniowały jego wizerunek.

Borys Szyc i Michał Żebrowski o marzeniach, miłości i jak się poznali | Mellina

Nie tylko Wiedźmin i Skrzetuski. Oto najważniejsze role w jego dorobku

Kariera Michała Żebrowskiego obfituje w kreacje, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina i telewizji. Poza rolami w wielkich historycznych epopejach, aktor udowodnił swoją wszechstronność, wcielając się w zupełnie odmienne postacie. Do jego najgłośniejszych ról należą między innymi:

Geralt z Rivii w filmie i serialu "Wiedźmin" z 2001 roku, która stała się kultowa dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego.

w filmie i serialu "Wiedźmin" z 2001 roku, która stała się kultowa dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wojciech Winkler w poruszającym dramacie "Pręgi" , za którą otrzymał Złotą Kaczkę oraz Orła za najlepszą główną rolę męską.

, za którą otrzymał Złotą Kaczkę oraz Orła za najlepszą główną rolę męską. Profesor Andrzej Falkowicz w popularnym serialu "Na dobre i na złe", gdzie stworzył postać charyzmatycznego, choć trudnego w obejściu chirurga.

Warto również wspomnieć, że od 2010 roku Michał Żebrowski z sukcesem spełnia się jako dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro, który założył wspólnie z Eugeniuszem Korinem.

Jego głos rozpoznaje każdy. Za to pokochali go widzowie

Publiczność pokochała Michała Żebrowskiego nie tylko za jego talent aktorski, ale również za niezwykłą charyzmę i osobowość. Jednym z jego największych atutów jest charakterystyczny, głęboki głos, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Przez lata był utożsamiany z wizerunkiem szlachetnego bohatera i romantycznego amanta, jednak z czasem udowodnił, że potrafi bawić się swoim wizerunkiem. Dziś jest ceniony także za ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, które często prezentuje w mediach społecznościowych, zyskując sympatię kolejnych pokoleń widzów.

Niesamowita metamorfoza Michała Żebrowskiego. Z amanta w dojrzałego mężczyznę

Na przestrzeni niemal trzech dekad kariery wizerunek Michała Żebrowskiego uległ ogromnej przemianie, która doskonale odzwierciedla jego artystyczną i życiową dojrzałość. Polacy zapamiętali go z bożyszcza kobiet o bujnej, ciemnej czuprynie, którego wizerunek z "Ogniem i mieczem" stał się niemal ikoniczny. Z biegiem lat aktor przeszedł ewolucję w stronę dojrzałego mężczyzny z charakterystyczną siwizną i często noszoną brodą. Ta zmiana podkreśliła jego charyzmę i dodała mu powagi, a wizerunek romantycznego bohatera ustąpił miejsca portretowi spełnionego artysty i głowy rodziny.

76

Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Tak wygląda życie aktora poza kamerami

Choć Michał Żebrowski jest jedną z największych gwiazd w Polsce, bardzo ceni sobie życie prywatne. W 2009 roku poślubił Aleksandrę Żebrowską, z którą tworzy jeden z najbardziej zgranych i lubianych związków w polskim show-biznesie. Para jest dumnymi rodzicami czwórki dzieci: trzech synów – Franciszka, Henryka i Feliksa, oraz córki Łucji. Zarówno aktor, jak i jego żona, chętnie dzielą się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, pokazując je w naturalny i pełen humoru sposób, czym zyskują ogromną sympatię internautów.

Czym dziś zajmuje się Michał Żebrowski? Aktor nie zwalnia tempa

W 2026 roku Michał Żebrowski pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych polskich artystów. Z powodzeniem łączy karierę aktorską z obowiązkami dyrektora Teatru 6. piętro, gdzie nie tylko zarządza sceną, ale także reżyseruje i gra w spektaklach. Wciąż można go oglądać w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Niezmiennie jest również kojarzony z postacią Wiedźmina, regularnie użyczając swojego głosu Geraltowi z Rivii w kultowej serii gier "Wiedźmin", co przyniosło mu rzesze fanów także wśród młodszego pokolenia.