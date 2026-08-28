Olga Frycz wyjechała z córką. Publicznie dziękuje swojemu partnerowi

Życie prywatne Olgi Frycz: nowa miłość i patchworkowa rodzina

Dawniej próbująca swoich sił przed kamerą, Olga Frycz z czasem zrezygnowała z aktorskich ambicji. Po narodzinach pierwszego dziecka skupiła się na wychowaniu dzieci. Swoje codzienne zmagania i radości chętnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Przez długi czas chroniła wizerunek swoich partnerów, jednak jej obecny związek stanowi wyraźny wyjątek od tej reguły.

Od początku 2024 roku celebrytka związana jest z Albertem Kosińskim. Uczucie między nimi wybuchło na sali treningowej, gdzie poznali się podczas zajęć z tańca. Obecnie bez skrępowania dzielą się wspólnymi momentami w sieci. Olga Frycz często zasiada na widowni „Tańca z Gwiazdami”, dopingując partnera walczącego na parkiecie.

Na początku roku zakochani doczekali się syna, któremu nadali imię Jan. Z poprzednich relacji aktorka wychowuje jeszcze 8-letnią Helenę i 5-letnią Zofię. W połowie sierpnia rodzina zmierzyła się z dramatem – po ciężkiej chorobie zmarł ojciec Olgi, aktor Jan Frycz. Wsparcie bliskich w takich momentach okazuje się bezcenne.

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Olga Frycz wyjeżdża z córką Heleną. Albert Kosiński opiekuje się synem

Niedawno celebrytka zorganizowała wyjazd, na który zabrała tylko najstarszą córkę, Helenę. W związku z tym półroczny Jaś pozostał pod czułym okiem taty. Taka sytuacja skłoniła Olgę Frycz do publicznego wychwalania swojego partnera w internecie.

Chciałam tylko napisać, że mój najcudowniejszy mężczyzna został sam w domu z naszym 6-miesięcznym synkiem, żebym ja mogła spędzić jeszcze kilka ostatnich dni wakacji tylko z moją najstarszą córeczką Heleną. Wiem, że dla niektórych to nic nadzwyczajnego (np. właśnie dla Alberta). Ojciec został z własnym dzieckiem. No bohater narodowy… Ale moim zdaniem jest to nadzwyczajne i takich ojców fajnie jest chwalić i doceniać. I robię to w domu i tutaj, żeby te ponad 400 tysięcy osób wiedziało, że mój synek ma wspaniałego tatę – napisała w instagramowej relacji.

Uzupełniając swój wpis, aktorka wspomniała o bolesnym ząbkowaniu syna. Dla każdego rodzica to niezwykle trudny czas. Mimo to oddany ojciec wydaje się doskonale radzić sobie z wyzwaniem. Albert Kosiński szybko zareagował na wpis ukochanej, udostępniając go z krótkim dopiskiem „Kochana moja”.

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