Wiosną 2026 roku zaczęła się się 18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Albert Kosiński znów pojawił się w gronie profesjonalnych tancerzy. Debiut zaliczył rok temu, występując w duecie ze znaną z kabaretu Nowaki Adrianną Borek. Kilka miesięcy później tańczył wspólnie z Mają Bohosiewicz. Teraz jego partnerką jest Izabella Miko. Co ciekawe, głośno było o nim już w zeszłym roku, kiedy okazało się, że jest nowym partnerem znanej aktorki. Oto jego sylwetka.

Albert Kosiński - wiek, Olga Frycz, dziecko

Albert Kosiński urodził się 19 marca 1995 roku. Jego narzeczoną jest Olga Frycz, aktorka znana m.in. z seriali "M jak Miłość" czy "Dom nad Rozlewiskiem". Para zaczęła się spotykać ponad rok temu, a do zaręczyn doszło na początku stycznia tego roku. "W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie!" - napisał Albert pod wspólnym zdjęciem z Instagramie. Niedawno doczekali się synka, któremu nadali na imię Jaś.

Albert Kosiński - pochodzenie, rodzice

Gdzie wychował się tancerz? Kosiński pochodzi z małej miejscowości Lipsko na Mazowszu. Jego rodzice nie są profesjonalnymi tancerzami, ale jak sam 30-latek przyznaje - potrafią dobrze tańczyć.

Albert Kosiński - kariera taneczna

Z tańcem związany jest już od dwóch dekad i posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w stylu latynoamerykańskim. Zdobył Puchar Świata par zawodowych federacji IDSA, a na Mistrzostwach Polski w dziedzinie tańców latynoamerykańskich dotarł do półfinału. Uczestniczył w licznych rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych, jak również w Ukrainie. Albert Kosiński był instruktorem tańca w profesjonalnych szkołach. Podczas prywatnych lekcji poznał swoją narzeczoną.

Albert Kosiński - "Taniec z Gwiazdami", Adrianna Borek, Maja Bohosiewicz, Izabella Miko

W roli trenera w tanecznym show Polsatu Albert Kosiński zadebiutował w wiosennej edycji w 2025 roku. Jego partnerką w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami" była Adrianna Borek, aktorka znana z Kabaretu Nowaki. Wspólnie wytańczyli trzecie miejsce w odcinku finałowym. Później Kosiński zatańczył z aktorką i prezenterką Mają Bohosiewicz. Z powodu kontuzji zrezygnowała ona z dalszego udziału po piątym odcinku. Teraz ma szansę na Kryształową Kulę jako partner Izabelli Miko.