Zapomnij o gęsi Pipie i Labubu. W tym roku nad polskim morzem króluje masło za 20 zł

Po gigantycznej popularności gęsi Pipy oraz figurek Labubu, to właśnie niepozorna nowość opanowała stoiska nad polskim morzem za sprawą mediów społecznościowych.

Tym razem mowa o „maśle”, a dokładnie o zabawce Butter Squishy, która zdobywa zainteresowanie urlopowiczów i kosztuje nawet powyżej 20 zł za jedną sztukę.

Warto sprawdzić, co stoi za fenomenem tego niepozornego gadżetu i gdzie można go kupić zdecydowanie taniej, zanim wakacje dobiegną końca.

Masło za 20 zł to wakacyjny hit w Polsce. Gęś Pipa odeszła w zapomnienie

Od kilku sezonów letnich na straganach można zauważyć dominację konkretnych gadżetów. Prawdziwe szaleństwo zapoczątkowała gęś Pipa, czyli pluszowa maskotka wzorowana na popularnym gąsiorze z Wake Parku w Tarnobrzegu. Z kolei w zeszłym roku urlopowicze masowo kupowali Labubu. Stworki zaprojektowane przez Kasinga Lunga jako postacie z serii The Monsters zyskały popularność w formie breloczków sprzedawanych w tzw. blind boxach. Klienci kupowali pudełko, nie wiedząc, na jaką wersję trafią, co błyskawicznie stało się światowym fenomenem, a rynek zalała lawina podróbek. Znaczącą rolę w promowaniu takich produktów odgrywają media społecznościowe, które skutecznie nakręcają internetowe trendy, co widać również w obecnym sezonie urlopowym.

Tegoroczne lato na stoiskach w kurortach zdominował jednak produkt, który nie ma nic wspólnego z lokalnym rękodziełem. Największą sensację wzbudziło masło, za które turyści muszą zapłacić nawet ponad 20 zł za sztukę. Chodzi o sztuczną kostkę o nazwie Butter Squishy, która jest miękką zabawką działającą podobnie do znanych piłeczek antystresowych. Po silnym ściśnięciu w dłoni powoli powraca ona do swojego pierwotnego kształtu. Moda na tego typu gadżety dotarła zza oceanu, gdzie w podobny sposób sprzedawano popularne pierożki w zamkniętych pudełkach. Sama koncepcja gniotków nie jest jednak niczym odkrywczym, gdyż już w latach 90. triumfy święciły proste gumowe zabawki, do których wsypywano zwykłą mąkę ziemniaczaną.

Choć w popularnych miejscowościach turystycznych nad morzem czy w górach za Butter Squishy trzeba zapłacić nawet powyżej 20 złotych, w internecie ten sam produkt można znaleźć w znacznie niższych cenach, oscylujących wokół 10 złotych.

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