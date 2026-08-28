Kradzież w Łęcznej. Recydywista okradł kuriera i posiadał narkotyki

Kradzież przy paczkomacie w Łęcznej

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia 2026 roku około godziny 13:00 przy jednym z paczkomatów na terenie Łęcznej. Pracownik firmy kurierskiej zaparkował auto, aby umieścić przesyłki w skrytkach, co wzbudziło zainteresowanie mężczyzny siedzącego na pobliskiej ławce. W pewnym momencie sprawca podszedł do pojazdu i ukradł torbę z kilkunastoma paczkami oraz komputer mobilny, którego wartość wyceniono na ponad 7000 zł. Gdy kurier podjął próbę interwencji, mężczyzna zagroził mu pobiciem i uciekł, jednak pokrzywdzony zdołał wcześniej sfotografować jego sylwetkę telefonem.

Szybkie zatrzymanie 36-latka i znalezienie narkotyków

Łęczyńscy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych ulic. Dzięki analizie zebranych danych oraz rysopisowi, niespełna dwie godziny po incydencie, funkcjonariusze namierzyli na terenie miasta podejrzanego mężczyznę. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Łęcznej, który został niezwłocznie zatrzymany przez mundurowych. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli w rękawie kurtki reklamówkę zawierającą znaczne ilości substancji odurzających. Zabezpieczono łącznie ponad 110 gramów marihuany oraz mefedron.

Odzyskane mienie i tymczasowy areszt

Funkcjonariuszom udało się odnaleźć wszystkie skradzione przedmioty, które sprawca ukrył pod drewnianymi paletami niedaleko miejsca kradzieży. Paczki w nienaruszonym stanie wróciły do firmy kurierskiej, natomiast odzyskany komputer mobilny posiadał uszkodzenia. 27 sierpnia 2026 roku 36-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące kradzieży rozbójniczej oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Podejrzany działał w warunkach recydywy

Zatrzymany mieszkaniec Łęcznej odpowie za swoje czyny w warunkach recydywy, co sprawia, że grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że mężczyzna może mieć na koncie więcej przestępstw. Jest on podejrzewany również o dokonanie kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego oraz uszkodzenie dwóch pojazdów. Policjanci informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności.

Źródło: Policja.pl