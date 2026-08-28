Maryla Rodowicz królowała na finale Top of the Top Sopot Festival 2026. A inne gwiazdy? Zobaczcie, jak się ubrały!

Maryla Rodowicz skradła show na finale Top of the Top Sopot Festival 2026

Zwyciężczyni modowego zmagania podczas festiwalu w Sopocie mogła być tylko jedna. Maryla Rodowicz przyjechała pod Operę Leśną czerwonym Porsche, po czym wkroczyła na scenę w oszałamiającej kreacji. Składała się ona z czarnego gorsetu, białej bluzki, cekinowych rękawów, różowych dodatków i spódnicy z trenem. Dopełnieniem całości były masywne kozaki. Jak widać, Rodowicz kocha zaskakiwać na scenie - robi to od lat i nie ma zamiaru przestać.

To był jednak dopiero początek atrakcji. Maryla wystąpiła w zaskakujących duetach z Krzysztofem Zalewskim, Natalią Szroeder czy Young Leosią. Te niecodzienne zestawienia okazały się strzałem w dziesiątkę i głównym punktem programu.

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Natalia Szroeder postawiła na odważną żółć, a Martyna Wojciechowska na luz

Natalia Szroeder zaprezentowała się w odważnej i kobiecej kreacji. Uwagę zwracał ciekawy żółty kolor. Stylizacja z prześwitami idealnie podkreślała atuty wokalistki, udowadniając jej świetne wyczucie mody.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Martyny Wojciechowskiej. Podróżniczka, w odróżnieniu od wielu gwiazd, zdecydowała się na bardzo luźny ubiór, stawiając na dżinsy. Co ciekawe, na czerwonym dywanie Wojciechowska nieoczekiwanie uklękła przed Marylą Rodowicz, chcąc wyrazić swój ogromny szacunek dla artystki.

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Małgorzata Ostrowska i Young Leosia zachwycają swoimi stylizacjami

Małgorzata Ostrowska, reprezentująca rockową część festiwalu, nie zawiodła ani wokalnie, ani wizerunkowo. Zdecydowała się na czarną górę bogatą w zdobienia, asymetryczną spódnicę i botki. Stylizacja była z pazurem, więc wpisywała się w klimat Top of the Rock. Z kolei Young Leosia wniosła powiew świeżości do Opery Leśnej. Jej wspólny występ z Marylą Rodowicz do piosenki "Sing Sing" z pewnością na długo zapadnie w pamięć widowni. Dwie różne generacje i odmienne gatunki muzyczne połączyły siły w wielkim przeboju, a ich stylizacje zdecydowanie zasłużyły na uwagę.

Ostatni dzień festiwalu był prawdziwą muzyczną ucztą. Fani mogli usłyszeć kultowe zespoły, takie jak Lady Pank, Perfect i Dżem. Oprócz doskonałych wykonań, widzowie mogli podziwiać niebanalne kreacje artystów. Zresztą, zobaczcie sami!

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Ostrowska zaszalała w Sopocie. Ma 68 lat, TAK wyszła na scenę. Pięknie!

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - Maryla Rodowicz