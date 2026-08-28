Znieważenie pomnika w Wierzchach. Policja zatrzymała 25-latka

Incydenty na pomniku powstańców śląskich w Wierzchach

Od marca 2026 roku policjanci z powiatu kluczborskiego zajmowali się sprawą powtarzających się aktów wandalizmu na pomniku powstańców śląskich. Monument w miejscowości Wierzchy jest miejscem upamiętniającym historię mieszkańców oraz losy całego regionu. Nieznany wówczas sprawca regularnie umieszczał na nim naklejki z napisami w języku niemieckim. Z miejsca pamięci systematycznie znikały również flagi Rzeczypospolitej Polskiej, co spowodowało podjęcie intensywnych działań przez funkcjonariuszy.

Zatrzymanie 25-letniego sprawcy i próba ukrycia śladów

Kluczborscy kryminalni dzięki pracy operacyjnej uzyskali informacje, które pozwoliły na ustalenie tożsamości 25-letniego mieszkańca regionu. Mężczyzna został zatrzymany i podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił policjantom, że naklejki z niemieckimi napisami kupił przez internet, a następnie umieszczał je na monumencie. Podejrzany wyznał także, że gdy sprawa stała się głośna w mediach, wystraszył się konsekwencji i spalił pozostałe etykiety w piecu, aby pozbyć się dowodów.

Zarzuty i kara dla mieszkańca regionu

Zatrzymany 25-latek usłyszał już zarzut znieważenia pomnika, jednak nie potrafił wyjaśnić motywów swojego zachowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat więzienia, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Policjanci podkreślają, że miejsca pamięci są częścią wspólnego dziedzictwa i każde ich bezczeszczenie spotyka się ze stanowczą reakcją organów ścigania. Sytuacja z powiatu kluczborskiego pokazuje, że nawet jeśli sprawca pozostaje przez pewien czas nieznany, działania służb prowadzą do jego ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Źródło: Policja.pl