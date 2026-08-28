Oszustwo w powiecie płońskim. 72-latka straciła pieniądze, wierząc w pomoc Interpolu

Pierwsze oszustwo i przestrogi policjantów z Płońska

Historia mieszkanki powiatu płońskiego rozpoczęła się w połowie marca 2026 roku, kiedy w wyniku innego oszustwa straciła 94 000 zł. Funkcjonariusze przyjmujący wówczas zawiadomienie szczegółowo wyjaśniali 72-latce mechanizmy działania przestępców i przestrzegali przed podawaniem danych osobowych. Mundurowi apelowali, aby nie udostępniała nikomu haseł do rachunków bankowych, nie instalowała nieznanych aplikacji i nie reagowała na prośby o przekazanie pieniędzy. Mimo tych pouczeń kobieta ponownie zaufała osobom spotkanym w sieci.

Fałszywa reklama Interpolu na platformie społecznościowej

W połowie lipca 2026 roku seniorka natrafiła w mediach społecznościowych na reklamę opatrzoną nazwą Interpol. Z treści ogłoszenia wynikało, że firma współpracuje z policją i pomaga mieszkańcom Unii Europejskiej odzyskiwać utracone w wyniku oszustw fundusze. Kobieta podała w formularzu swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu, a niedługo później skontaktował się z nią mężczyzna podający się za przedstawiciela tej organizacji. Przekonywał on 72-latkę, że odzyska skradzione wcześniej pieniądze, a dodatkowo otrzyma odszkodowanie.

Przekazanie danych i zaciągnięcie kredytu przez seniorkę

Kolejny etap oszustwa odbywał się za pośrednictwem popularnego komunikatora, gdzie kontakt z kobietą nawiązał mężczyzna podający się za adwokata. Twierdził on, że posiada odpowiednią licencję i będzie reprezentował seniorkę podczas internetowej rozprawy sądowej. Nakłonił 72-latkę do zainstalowania aplikacji i instruował ją, jakie operacje finansowe ma wykonywać. Kobieta przekazała mu zdjęcia swojego dowodu osobistego i karty płatniczej, a także loginy i hasła do bankowości mobilnej oraz poczty elektronicznej. Na polecenie oszusta zaciągnęła kredyt w wysokości 49 900 zł.

Interwencja policji w banku i czujność pracowników

W trakcie realizacji poleceń oszustów seniorka udała się do banku, gdzie jej zachowanie wzbudziło czujność pracowników. O podejrzeniu próby oszustwa powiadomili oni funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego płońskiej komendy, którzy przyjechali na miejsce, aby porozmawiać z kobietą. Choć 72-latka nie sfinalizowała transakcji w placówce bankowej, to po wyjściu z niej udała się na pocztę. Tam wykonała przelew na rachunek wskazany przez oszustów, będąc przekonaną, że bierze udział w działaniach mających na celu odzyskanie jej środków.

Odkrycie skali problemu i utrata 92 500 zł

Seniorka zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa, gdy zauważyła na swoich kontach niepokojące operacje, w tym transakcje związane z Amsterdamem i Belgią. Sprawdzenie historii finansowej wykazało, że na jej dane zaciągnięto kolejne zobowiązania, takie jak kredyty gotówkowe i pożyczki krótkoterminowe, a także założono karty płatnicze. Kontakt z fałszywymi doradcami zakończył się w sierpniu 2026 roku, gdy kobieta odmówiła dalszych wpłat. Ostatecznie straciła 92 500 zł i wraz z synem ponownie zgłosiła sprawę płońskim policjantom, którzy obecnie pracują nad sprawą.

Źródło: Policja.pl