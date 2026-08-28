Małgorzata Socha pokazała postępy na budowie w Hiszpanii. "Jesteśmy lekko przygnieceni"

Małgorzata Socha spełnia marzenie i remontuje dom w Hiszpanii

Małgorzata Socha, mająca 46 lat, należy do grona najbardziej cenionych i rozpoznawalnych polskich aktorek. Swoją karierę na szklanym ekranie rozpoczęła już w wieku 18 lat i od tamtego czasu regularnie pojawia się w nowych produkcjach. Oprócz aktorstwa, gwiazda angażuje się w liczne kampanie reklamowe znanych marek, co niewątpliwie wpływa na jej wysokie dochody.

Gwiazda serialu "Przyjaciółki" zdecydowała się pójść śladami innych celebrytów i kilka miesięcy temu kupiła dom w Hiszpanii. Wcześniej na podobny krok zdecydowali się m.in. Piotr Gąsowski, Maciej Dowbor z Joanną Koroniewską, Borys Szyc, Agata Młynarska czy Barbara Kurdej-Szatan z mężem. Sama Małgorzata Socha już wcześniej wspominała, że chętnie zamieszkałaby właśnie w tym kraju.

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Jeśli mogłabym mieć dom za granicą... Cóż, uwielbiam Hiszpanię i tak często, jak mogę, tam latam. [...] Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości. Do tego piękna pogoda przez cały rok, fantastyczna kuchnia i cudowni ludzie. To jest mój raj - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Marzenie aktorki w końcu się ziściło. W połowie marca na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z trwającego generalnego remontu. Chociaż Małgorzata Socha nie podała dokładnej lokalizacji swojej nowej willi, to internauci szybko zaczęli spekulować, zauważając w architekturze detale typowe dla hiszpańskiego stylu budownictwa.

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Małgorzata Socha pokazała wnętrza hiszpańskiej willi

Gwiazda stara się trzymać rękę na pulsie i doglądać postępów prac. Pod koniec kwietnia ponownie odwiedziła budowę i oprowadziła fanów po wnętrzach podczas instagramowej relacji. Socha z radością zaprezentowała nową armaturę łazienkową oraz fragment kuchni. Z kolei w lipcu wyznała, że pomimo trwających prac, ma wrażenie, że wszystko "drepcze w miejscu".

Z remontami bywa różnie , a ten nasz jest w baardzo Hiszpańskim stylu… przez ten przestój chociaż łapiemy chwile słońca na twarzy w iście intensywnym stylu. Niech ten wakacyjny klimat… już się kończy. Cierpliwości - napisała w sieci.

Pod koniec sierpnia aktorka ponownie pojechała na Costa del Sol, aby zrelacjonować fanom kolejne etapy remontu. Na udostępnionym zdjęciu widać ciężarówkę wyładowaną sprzętami domowymi. Część z nich znalazła się już wewnątrz domu. Małgorzata Socha pokazała również film, na którym widać, jak nowa posiadłość tonie w paczkach.

Jeżeli myśleliście, że skończyłam to wręcz przeciwnie. My się dopiero tak naprawdę rozkręcamy. [...] Dużo tego jest. Jesteśmy lekko przygnieceni i to dosłownie. Trzymajcie za nas kciuki - powiedziała na instagramowym nagraniu.

Do hiszpańskiej posiadłości przyjechała już spora część mebli i sprzętu AGD. Mimo to, aktorka musi jeszcze poczekać z ich rozpakowywaniem, ponieważ prace nie zostały jeszcze zakończone. Na udostępnionym materiale wideo można zauważyć, że łazienka jest gotowa zaledwie w połowie.

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