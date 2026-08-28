Rozbicie grupy narkotykowej w Bydgoszczy. Mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu

Działalność gangu narkotykowego w kilku województwach

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Zgromadzone przez śledczych informacje wskazują, że grupa ta działała od 2025 roku na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Jej członkowie zajmowali się prawdopodobnie produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji odurzających. Dotychczasowe ustalenia pozwalają przypuszczać, że sprawcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu znanego jako 3-CMC.

Zatrzymania w Ełku i zarzuty prokuratorskie

W drugiej połowie lipca 2026 roku funkcjonariusze CBŚP przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ełku zorganizowali akcję wymierzoną w członków grupy. Podczas tych działań zatrzymano pięć osób, wśród których znalazło się czterech mężczyzn oraz kobieta w wieku od 34 do 51 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzewany o kierowanie tą zorganizowaną strukturą przestępczą. Wszystkie osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszały zarzuty związane z udziałem w grupie oraz obrotem narkotykami.

Magazyn z narkotykami i zabezpieczona gotówka

W trakcie przeszukań policjanci zlokalizowali pomieszczenie, które służyło przestępcom jako magazyn do przechowywania zakazanych środków. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam łącznie ponad 35 kilogramów substancji psychotropowych i środków odurzających, wśród których była marihuana, amfetamina oraz klofedron. Podczas działań mundurowi znaleźli również broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako dowód w sprawie. U mężczyzny podejrzanego o przewodzenie grupie policjanci ujawnili ponad 400 000 zł w gotówce, a kwota ta trafiła do depozytu na poczet dalszego postępowania.

Status śledztwa i tymczasowe areszty dla podejrzanych

Obecnie w prowadzonym śledztwie status podejrzanego posiada 18 osób, z czego wobec 13 zatrzymanych nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci CBŚP we współpracy z prokuratorami kontynuują czynności mające na celu pełną identyfikację osób zamieszanych w ten proceder. Działania służb skupiają się na likwidacji zaplecza technicznego wykorzystywanego do produkcji narkotyków oraz całkowitym rozbiciu struktury odpowiedzialnej za dystrybucję substancji na polskim rynku. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze dążą do zatrzymania kolejnych członków grupy.

Źródło: Policja.pl