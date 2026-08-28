Jedni wybierają gorące Malediwy, a ona postawiła na Grenlandię. Ania Wendzikowska szaleje z wielorybami!

Kim jest Anna Wendzikowska?

Anna Wendzikowska to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna od lat związana z TVN. Przez czternaście lat, do 2022 roku, związana była z programem "Dzień Dobry TVN", gdzie pełniła rolę ekspertki od świata filmu i znanych osobistości. W ramach swojej pracy przeprowadzała wywiady z największymi gwiazdami światowego kina i Hollywood, takimi jak Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet czy Tom Cruise, co stało się jej głównym znakiem rozpoznawczym. Pożegnała się ze stacją z aferą w tle związaną z oskarżeniami kobiety. Zarzuciła ona mobbing niektórym swoim współpracownikom - ponoć za czasów Miszczaka jej zgłoszenia nie były przyjmowane, dopiero późniejsze kierownictwo miało zareagować. Mimo poważnego potraktowania i tak postanowiła odejść. Obecnie skupia się na rozwoju marki własnej, szczególnie w mediach społecznościowych. Uwielbia relacjonować swoje podróże, które stara się regularnie odbywać.

Z wykształcenia jest dziennikarką, studiowała w Warszawie oraz w Wielkiej Brytanii. Prywatnie mama Kornelii i Antoniny. Ojcem pierwszej dziewczynki jest muzyk Patryk Ignaczak, a drugiej - przedsiębiorca Jan Bazyl. Kobieta wielokrotnie zaznacza, że trudno łączyć jej samotne wychowanie z karierą, a czasami nie może liczyć na pomoc ze strony byłych partnerów.

Anna Wendzikowska mówi o edukacji zdrowotnej w szkołach. "Owoc zakazany najlepiej smakuje"!

Anna Wendzikowska zamiast Grecji, wybrała Grenlandię

Obecnie większość gwiazd smaży się w swoim bikini na rajskich plażach, inni stawiają na Bałtyk. Anna Wendzikowska postanowiła obrać całkowicie inny kierunek, czyli Grenlandię (należącą do Danii). Kobieta nie ukrywała, że to jedno z jej marzeń do spełnienia, szczególnie zwiedzenie konkretnej części wyspy. Zachodnia część słynie z m.in. nie tylko malowniczych widoków, ale również częstych wizyt wielorybów. Okazało się, że zobaczenie tych zwierząt było jednym z celów dziennikarki.

- Coś nieprawdopodobnego - pisała dziennikarka na widok wielorybów.

Obecnie jest już w Europie, ale jak zaznacza, to nie ostatnia jej wizyta na Grenlandii.