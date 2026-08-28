Jolanta Ogar rozwiodła się z żoną w tajemnicy. Prawda o rozstaniu wyszła na jaw

Jolanta Ogar i Esperanza Hill. Od ślubu po niespodziewany rozwód

Jolanta Ogar i Katarzyna Zillmann to jedne z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantek środowiska LGBT w polskim sporcie. Obie mogą pochwalić się wicemistrzostwem olimpijskim zdobytym w Tokio – pierwsza brylowała na wodzie w żeglarstwie, druga w wioślarstwie. Zillmann była wcześniej związana z Julią Walczak, a dziś jej partnerką jest tancerka Janja Lesar z „Tańca z Gwiazdami”. Ogar przez długi czas układała sobie życie u boku Hiszpanki Esperanzy Hill. Kobiety zdecydowały się na ślub, a ich radość dopełniły narodziny córki, Hunter Nadziei. O ile media chętnie śledzą losy wioślarki, o tyle żeglarka wolała trzymać się w cieniu. Właśnie okazało się, że jej związek to już przeszłość. Małżeństwo z Hill zakończyło się rozwodem, który przeprowadzono w głębokiej tajemnicy z dala od blasku fleszy.

Jolanta Ogar komentuje rozwód. „Niektóre rozdziały kończą się po cichu”

Milczenie zostało przerwane, gdy Jolanta Ogar postanowiła osobiście odnieść się do rozpadu swojego związku z Esperanzą Hill. Warto zaznaczyć, że byłe małżonki uniknęły publicznych skandali i oskarżeń, rozstając się w pełnym poszanowaniu i kulturze.

Od dłuższego czasu jestem już po rozwodzie. Nie wszystko w życiu kończy się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale każdy koniec czegoś nas uczy. Z szacunku do wspólnych lat i przede wszystkim do mojej byłej żony, nie chcę wracać do tego, co było. Zostawiam przeszłość z wdzięcznością i idę dalej. Życzę jej z całego serca spokoju, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze

– przekazała swoim fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych Jolanta Ogar.

Niektóre rozdziały kończą się po cichu. Z szacunkiem, wdzięcznością i spokojem. Czas iść dalej

– podsumowała polska wicemistrzyni olimpijska.

Jolanta Ogar w życiu prywatnym. Galeria zdjęć

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