Olga Frycz w kuszącym bikini. Aktorka zachwyca figurą krótko po narodzinach trzeciego dziecka

Kariera aktorska Olgi Frycz i jej poprzednie związki

Swoją przygodę z kamerą Olga Frycz (40 l.) rozpoczęła w wieku zaledwie ośmiu lat. Z biegiem czasu jej obecność w produkcjach filmowych stawała się coraz wyraźniejsza, udowadniając tym samym, że znany ojciec przekazał jej nie tylko rozpoznawalne nazwisko. Prawdziwy rozkwit kariery przypadł na pierwsze lata XXI wieku, kiedy to regularnie pojawiała się na planach zdjęciowych. Widzowie mogli podziwiać ją w takich produkcjach jak „Boże skrawki”, „Pensjonat pod różą”, „Wszystko, co kocham”, hitowym „M jak miłość” oraz popularnej sadze „Dom nad rozlewiskiem”.

W kolejnych latach aktorka stopniowo wycofywała się z zawodu, a jej ostatni występ miał miejsce w epizodzie serialu „Archiwista” wyemitowanym w 2020 roku. Dziś Olga Frycz skupia się na działalności w sieci jako influencerka, gdzie podejmuje liczne współprace reklamowe. W przeszłości celebrytka zarządzała nawet specjalnym profilem na Instagramie, który w całości dotyczył tematyki parentingowej.

Gwiazda wychowuje już dwie dziewczynki z wcześniejszych relacji partnerskich. Sześć lat temu urodziła się Helena, której tatą jest instruktor boksu tajskiego Grzegorz Sobieszek. Z kolei w 2021 roku celebrytka powitała na świecie drugą córkę, Zofię, będącą owocem związku ze znanym podróżnikiem Łukaszem Nowakiem.

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Związek Olgi Frycz z Albertem Kosińskim i narodziny syna

Początek 2024 roku przyniósł informacje o nowym związku Olgi Frycz z 31-letnim Albertem Kosińskim. Drogi byłej aktorki i młodszego o dziewięć lat choreografa skrzyżowały się w trakcie indywidualnych zajęć tanecznych. Minionego roku para oficjalnie potwierdziła ciążę, a w lutym na świat przyszedł ich wspólny syn, Jan. Odbierając bliskich z placówki medycznej, trener znany z formatu „Taniec z Gwiazdami” był niezwykle poruszony tą wyjątkową chwilą.

Obecnie cała rodzina, w tym nowo narodzony chłopiec oraz dwójka starszych dzieci, przebywa na egzotycznym urlopie. Była aktorka na bieżąco relacjonuje ten wyjazd na swoim instagramowym profilu. Przy okazji publikowania wakacyjnych kadrów influencerka zaprezentowała doskonałą formę fizyczną.

Na wciągniętym spoko - napisała pod serią zdjęć sprzed lustra.

Na udostępnionych fotografiach widzimy 40-latkę w bardzo skąpym, wiązanym na sznureczki stroju kąpielowym, który mocno eksponuje jej ciało. Oglądając te ujęcia aż trudno sobie wyobrazić, że od momentu przyjścia na świat jej trzeciej pociechy minęły zaledwie cztery miesiące.

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