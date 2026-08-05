Znamy nazwisko pięknej Heleny! Żona Rafała Brzozowskiego podjęła decyzję

Ślub Rafała Brzozowskiego i Heleny: szczegóły ceremonii

Rafał Brzozowski i jego partnerka 1 sierpnia Helena sformalizowali swój związek, co wywołało ogromne poruszenie. Piosenkarz długo trzymał w tajemnicy szczegóły dotyczące swojego życia uczuciowego, więc to wydarzenie przyciągnęło sporo uwagi. Ceremonia kościelna, która odbyła się w podwarszawskiej miejscowości, była perfekcyjnie zaplanowana i chroniona przed nieproszonymi gośćmi. Do kościoła wpuszczano wyłącznie zaproszone osoby, a nad wszystkim czuwali ochroniarze.

Wśród weselników znalazło się wiele gwiazd rodzimego show-biznesu, takich jak Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska, Marta Manowska, Marcin i Rafał Mroczkowie, Tomasz Iwan oraz Krzysztof Gojdź. Nie każdy jednak mógł pojawić się na uroczystości. Część gości nie mogła zjawić się z powodu innych obowiązków, natomiast dla państwa Kurskich termin ślubu kolidował z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego.

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Stylizacja żony Rafała Brzozowskiego i huczne wesele

Podczas ceremonii Helena przyciągała spojrzenia wszystkich, prezentując się w kreacji o pastelowym odcieniu, który odbiegał od klasycznej bieli, dopełnionej długim welonem. Z kolei pan młody postawił na klasykę, wybierając czarno-biały garnitur. Gdy nowożeńcy opuszczali kościół, zostali obsypani płatkami róż. Wesele zgromadziło około czterystu gości, którzy bawili się przy bogatej oprawie i wielu atrakcjach. Przed zabawą uczestnicy znaleźli również moment na refleksję, oddając hołd powstańcom warszawskim symboliczną minutą ciszy, jako że ślub zbiegł się w czasie z rocznicą zrywu.

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Nowe nazwisko żony Rafała Brzozowskiego. Jak nazywa się Helena?

Po zaledwie kilku dniach od hucznego ślubu zagadka dotycząca nazwiska panny młodej została rozwiązana. Nowożeńcy mają do wyboru kilka wariantów, jeśli chodzi o nazwiska. Najczęściej spotykaną praktyką jest przejęcie nazwiska męża przez żonę, ale możliwe jest również zachowanie obu nazwisk lub pozostanie przy dotychczasowym. W tym konkretnym przypadku decyzja była jednoznaczna. Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Helena, wcześniej posługująca się nazwiskiem Adwent w swojej działalności, obecnie figuruje tam jako Helena Brzozowska. Panna młoda zdecydowała się przyjąć nazwisko swojego znanego męża. Dobra decyzja?

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Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele