Julia Wieniawa kupiła drugi dom w lesie. 27-latka urządza nową nieruchomość obok swojej willi

Nieruchomości Julii Wieniawy. Piosenkarka lokuje miliony w mieszkaniach i domach

27-letnia Julia Wieniawa należy obecnie do grona najintensywniej pracujących postaci rodzimego przemysłu rozrywkowego. Aktywność aktorska i muzyczna, a także rozwój autorskich marek oraz kontrakty z globalnymi firmami przynoszą jej ogromne zyski. Wokalistka zapracowała na status jednej z najbogatszych osób w polskim show-biznesie. Artystka cieszy się również statusem internetowej milionerki, ponieważ jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników.

Gromadzone środki finansowe artystka chętnie lokuje między innymi na rynku mieszkaniowym. W wywiadzie udzielonym Radiu Eska piosenkarka przyznała, że zmysł do biznesu odziedziczyła po swojej matce. Marta Wieniawa-Narkiewicz pełni funkcję menadżerki 27-latki i nieustannie dba o odpowiedni kierunek rozwoju jej zawodowej kariery. To właśnie ona namówiła wokalistkę do nabycia pierwszego własnego lokum zaraz po osiągnięciu pełnoletności.

Obecnie gwiazda posiada w swoim portfelu kilka różnych obiektów mieszkalnych. Zgodnie z jej własnymi słowami, inwestowanie w domy oraz mieszkania gwarantuje jej spokój ducha i stanowi fundamentalny filar finansowej niezależności. Niektóre z posiadanych przestrzeni piosenkarka udostępnia najemcom, podczas gdy sama na co dzień rezyduje w dwukondygnacyjnym apartamencie z obszernym tarasem zlokalizowanym na warszawskim Żoliborzu.

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Julia Wieniawa kupiła drugi dom koło Serocka. Piosenkarka planuje rustykalne wnętrza

Na początku maja 2025 roku aktorka podzieliła się informacją o kolejnym potężnym zakupie. Wybór padł na leśną posiadłość, która z miejsca stała się jej prywatną oazą spokoju i twórczą przestrzenią do komponowania nowej muzyki. Zlokalizowany w okolicach Serocka budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego, a artystka wpompowała w jego urządzenie gigantyczne kwoty. Wnętrze skrywa w pełni wyposażone studio nagraniowe, luksusową łazienkę wykończoną marmurem, profesjonalną siłownię oraz strefę relaksu z sauną.

Od dłuższego czasu 27-latka współpracuje z architektką Olą Ziarek nad całkowitą metamorfozą tej przestrzeni. Specjalistki zakończyły już proces modernizacji salonu i strefy kąpielowej, a teraz powoli zabierają się za projektowanie kolejnych części luksusowego domu.

Knujemy z Oleńką nad kolejnymi pokojami. Przed nami kuchnia, łazienka gościnna i siłownia. Rozłożyłam urządzanie domu na etapy, bo się nigdzie nie spieszę, a chcę podjąć dobre decyzje, których nie będę żałować. Wychodzę z założenia, że czas zawsze działa na korzyść - napisała Wieniawa w środowe popołudnie.

W trakcie relacjonowania postępów piosenkarka wyjawiła, że zaprzyjaźniona projektantka wnętrz wspiera ją w urządzaniu zupełnie nowego budynku, który gwiazda nabyła tuż za płotem swojej obecnej działki. Julia Wieniawa zdradziła, że ta najnowsza inwestycja zyska odmienny, znacznie bardziej rustykalny charakter. Opublikowane przez wokalistkę fotografie potwierdzają, że prace remontowe idą pełną parą. Celebrytka zapowiedziała rychłą prezentację efektów końcowych, jednak nie sprecyzowała, czy dom będzie przeznaczony pod komercyjny wynajem, czy posłuży wyłącznie jej prywatnym potrzebom.

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Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD