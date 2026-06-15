Julia Wieniawa wypoczywa w luksusach. Za jedną noc płaci astronomiczne kwoty

Julia Wieniawa odpoczywa po intensywnym sezonie

Kariera Julii Wieniawy (27 l.) rozpoczęła się, gdy była jeszcze nastolatką, a od tego czasu artystka nieustannie pnie się po szczeblach kariery, budując pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Początkowo znana z ról aktorskich, z powodzeniem zawojowała rynek muzyczny, gdzie obecnie można ją spotkać i usłyszeć zdecydowanie częściej niż na szklanym ekranie.

Ostatnie miesiące wymagały od Julii Wieniawy sporego wysiłku i zaangażowania. W kwietniu zamknęła trasę koncertową pod szyldem "Światłocienie Relove Tour 2026", by zaledwie miesiąc później uświetnić swoją obecnością finały popularnych programów rozrywkowych: "Mam Talent" i "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej artystyczny kunszt można było również podziwiać podczas Polsat Hit Festiwal, gdzie brawurowo wykonała klasyki: "Bo we mnie jest seks" i "Gdzie ci mężczyźni".

Gdy tylko w harmonogramie artystki pojawia się wolne okienko, bez wahania decyduje się na wyjazdy do słonecznych krajów. Jej serce szczególnie skradła Grecja, a w szczególności wyspa Mykonos, którą odwiedza z dużą regularnością. W poprzednim roku towarzyszyły jej przyjaciółki, wśród których znalazła się Julia "Maffashion" Kuczyńska (38 l.), natomiast w przeszłości to urokliwe miejsce było tłem dla romantycznych chwil spędzanych z byłym ukochanym, Nikodemem Rozbickim (34 l.).

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Julia Wieniawa pręży ciało w skąpym bikini

Aktualny pobyt na Mykonos artystka spędza bez towarzystwa znanego aktora, jednak wybrała ten sam, niezwykle luksusowy hotel – Cavo Tagoo Mykonos. Ten prestiżowy resort oferuje swoim gościom najwyższy standard wypoczynku. Wśród udogodnień znajduje się zapierający dech w piersiach basen bez krawędzi, do którego przylega imponujący, 40-metrowy bar w formie akwarium. Goście mogą również korzystać z kompleksowego spa z krytym basenem, a z okien większości apartamentów rozpościera się malowniczy widok na morze.

Cavo Tagoo Mykonos to synonim luksusu, który słono kosztuje. Pobyt w tym pięciogwiazdkowym raju to wydatek rzędu od 7 do nawet 36 tysięcy złotych za jedną noc, w zależności od wybranego standardu apartamentu. Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa doskonale odnajduje się w tak ekskluzywnych warunkach i chętnie korzysta z uroków bogactwa.

„Moje ulubione miejsce w Europie. Naprawdę tak uważam - napisała pod serią zdjęć.”

Pobyt w ciepłych krajach to doskonała okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć w strojach kąpielowych. Julia Wieniawa nie zawiodła fanów i chętnie dzieli się z nimi wakacyjnymi kadrami, prezentując smukłą sylwetkę w różnych stylizacjach. Największe emocje wśród obserwujących wzbudziły jednak fotografie, na których artystka pozuje w mocno wyciętym bikini, eksponując swoje wyrzeźbione ciało.

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