Joanna Opozda zachwyca na Ibizie. Aktorka pokazała bardzo zgrabne nogi w ultrakrótkiej mini

Joanna Opozda wypoczywa na rajskich wakacjach

Obecnie Joanna Opozda (37 l.) należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorek w naszym kraju. Przez ostatnie lata media szeroko rozpisywały się o jej relacji i krótkim małżeństwie z Antkiem Królikowskim (37 l.), które zakończyło się głośnym skandalem. Sprawa rozwodowa nadal jest w toku, a byli partnerzy układają sobie życie oddzielnie. Aktor doczekał się dziecka z nową partnerką Izabelą, natomiast aktorka poświęca się opiece nad ich wspólnym synem, a prywatne kwestie uczuciowe trzyma z dala od blasku fleszy.

Instagramowy profil Joanny Opozdy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zgromadziła tam już imponujące grono 660 tysięcy śledzących. To właśnie tam gwiazda regularnie publikuje materiały dotyczące zarówno zawodowych projektów, jak i chwil z codziennego życia. W ostatnich dniach aktorka umila czas swoim fanom serią zdjęć z wyjazdu, na który zdecydowała się w poszukiwaniu lepszej aury, uciekając przed deszczowym polskim czerwcem.

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Joanna Opozda pochwaliła się długimi nogami na Ibizie

Aktorka przebywa obecnie na hiszpańskiej wyspie Ibiza, gdzie korzysta z uroków pięknej pogody. Jak przystało na prawdziwą influencerkę, Opozda szybko zamieściła w sieci fotografie w letnim wydaniu, tym razem jednak zamiast odważnego bikini postawiła na stylowy, jednoczęściowy strój kąpielowy w czarno-białej kolorystyce, łudząco podobny do tego, w jakim prezentowała się wcześniej Izabela Janachowska (39 l.). Taki wybór doskonale wyeksponował smukłą sylwetkę 37-latki.

Wypoczynek na hiszpańskiej wyspie nie polega dla niej wyłącznie na opalaniu. Aktorka udowadnia, że dba o formę nawet na wakacjach, dzieląc się krótkim wideo ze swojego porannego biegania. Wieczory rezerwuje jednak na spotkania towarzyskie, czym również nie omieszkała podzielić się na swoim profilu. Uwagę internautów z pewnością przykuła jej oszałamiająca stylizacja na wieczorną kolację, składająca się z obcisłego gorsetu oraz niezwykle krótkiej mini, która idealnie podkreśliła rewelacyjne nogi aktorki.

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