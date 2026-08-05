Interwencja w Pruszczu Gdańskim. Służby weszły siłowo do mieszkania 88-latki

Zgłoszenie od sąsiadów w Pruszczu Gdańskim

4 sierpnia 2026 roku przed południem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odebrał zgłoszenie dotyczące 88-letniej mieszkanki. Osoby mieszkające w sąsiedztwie seniorki były zaniepokojone, ponieważ od pewnego czasu nie mogły nawiązać z nią kontaktu. Funkcjonariusze z wydziału prewencji po przybyciu na miejsce i zebraniu niezbędnych informacji uznali, że konieczne jest natychmiastowe wejście do lokalu. Z uwagi na to, że wszystkie okna oraz drzwi były zamknięte, o pomoc poproszono strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Strażacy i policjanci weszli do lokalu

Przybyły na miejsce zastęp straży pożarnej wykorzystał specjalistyczny sprzęt, aby rozwiercić wkładkę w drzwiach i umożliwić mundurowym wejście do środka. Po wejściu do mieszkania policjanci zastali 88-letnią kobietę leżącą na podłodze. Seniorka oddychała, jednak kontakt z nią był utrudniony, a ona sama nie reagowała na próby rozmowy podejmowane przez funkcjonariuszy. Mundurowi niezwłocznie wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego, a do momentu przyjazdu medyków samodzielnie udzielali kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przewiezienie 88-latki do szpitala w Gdańsku

Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego 88-latka została przekazana pod opiekę specjalistów i przewieziona do szpitala w Gdańsku. Policjanci zaznaczyli, że szybkie i zdecydowane działania służb były kluczowe, ponieważ życie kobiety mogło być zagrożone. Mundurowi przy okazji tego zdarzenia ponowili apel do mieszkańców o zachowanie czujności i reagowanie na sytuacje, w których osoby z ich otoczenia mogą potrzebować pomocy. Policja przypomina, że wykonanie telefonu pod numer alarmowy 112 w sytuacjach budzących niepokój może przyczynić się do ochrony czyjegoś zdrowia lub życia.

Źródło: Policja.pl