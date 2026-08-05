Wypadek w gminie Nieborów. Policjanci po służbie pomogli pasażerom volkswagena

Dachowanie samochodu w gminie Nieborów

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 2 sierpnia 2026 roku po godzinie 20:00 na terenie gminy Nieborów w województwie łódzkim. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do panujących warunków, co spowodowało utratę kontroli nad pojazdem. Samochód uderzył w drzewo, a następnie wywrócił się na bok. Świadkami tego zdarzenia byli trzej funkcjonariusze jadący na szkolenie do Akademii Policji w Szczytnie.

Mundurowi ruszyli na pomoc uwięzionym osobom

W pomoc poszkodowanym zaangażowali się starszy aspirant Łukasz Matuszewski z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, młodszy aspirant Norbert Brzoski ze Środy Śląskiej oraz starszy aspirant Adam Olejnik z Krotoszyna. Funkcjonariusze będący w czasie wolnym od służby natychmiast powiadomili odpowiednie służby ratunkowe i przystąpili do działania. Ponieważ auto leżało na boku, mundurowi wspólnie wydostali uwięzionych uczestników zdarzenia przez okno pojazdu. W ten sposób z wnętrza volkswagena bezpiecznie ewakuowano dwoje dorosłych oraz dwoje dzieci.

Uczestnicy zdarzenia trafili pod opiekę ratowników

Mimo że kolizja wyglądała bardzo poważnie, jej uczestnicy na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci opiekowali się poszkodowanymi do momentu przybycia na miejsce wezwanych służb ratunkowych. Po przyjeździe wsparcia funkcjonariusze przekazali wszystkie cztery osoby pod opiekę ratowników medycznych. Cała sytuacja potwierdziła, że policjanci są gotowi nieść pomoc i reagować na zagrożenia niezależnie od tego, czy aktualnie pełnią służbę w mundurze.

Źródło: Policja.pl