Narkotyki na Warmii i Mazurach. Ponad 8 kg marihuany w BMW i uprawa między pomidorami

Zatrzymanie 25-latka w BMW z narkotykami o wartości 400 000 zł

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przemieszczał się samochodem przez teren powiatu nidzickiego i iławskiego. Podczas przeszukania osobowego BMW funkcjonariusze znaleźli czarną sportową torbę, w której znajdowało się osiem hermetycznie zapakowanych pakietów z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że było to ponad 8 kg marihuany, a dodatkowo mundurowi zabezpieczyli niewielką ilość amfetaminy. Czarnorynkowa wartość odnalezionych substancji została oszacowana na kwotę do 400 000 zł. Mężczyzna przyznał się do zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających, a 4 sierpnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Nidzicy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Marihuana między pomidorami i ogórkami w Dobrym Mieście

W niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, kryminalni z Olsztyna oraz żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie przeprowadzili zaplanowane działania na terenie Dobrego Miasta. Z ustaleń wynikało, że pięciu mieszkańców zorganizowało przydomową uprawę konopi indyjskich w szklarni, gdzie rośliny rosły bezpośrednio obok pomidorów i ogórków. Kolejne krzewy były suszone i przygotowywane do użytku na terenie miejscowych ogrodów działkowych. Służby zabezpieczyły łącznie cztery żywe krzewy konopi oraz blisko 500 gramów gotowego lub wstępnie przygotowanego suszu roślinnego. Do sprawy zatrzymano dwóch 39-latków, w tym żołnierza, a także 55-letnią kobietę oraz mężczyzn w wieku 44 i 36 lat.

Podejrzane substancje i zarzuty dla pięciu osób

W trakcie przeszukań mieszkań i samochodów należących do zatrzymanych mężczyzn funkcjonariusze znaleźli dodatkowo około 70 gramów amfetaminy i mefedronu. Policjanci zabezpieczyli także 20 szklanych opakowań z etykietami sugerującymi obecność sterydów anaboliczno-androgennych, których skład zostanie teraz zbadany przez biegłych. Cała piątka usłyszała już zarzuty prowadzenia uprawy konopi indyjskich oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Za uprawę grozi kara do 3 lat więzienia, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków można trafić za kratki nawet na 10 lat. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Olsztyna pod nadzorem prokuratury.

Interwencja na stacji paliw w Gołdapi i przeszukanie mieszkania

W nocy z 30 na 31 lipca 2026 roku około godziny 3:00 policjanci z Gołdapi podjęli interwencję na jednej ze stacji paliw, skąd dobiegały głośne krzyki. Na miejscu zastali nietrzeźwą i pobudzoną 27-latkę, która zakłócała porządek i nie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Kobieta została zatrzymana do wytrzeźwienia, a w trakcie kontroli policjanci znaleźli przy niej zawiniątko z suszem oraz lufki. Podczas późniejszego przeszukania jej mieszkania mundurowi ujawnili trzy foliowe torebki z białą substancją w formie proszku. Zabezpieczone materiały trafią do badań laboratoryjnych, a po ich zakończeniu 27-latka może usłyszeć zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl