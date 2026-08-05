Ewa Woydyłło kaja się po skandalicznych słowach o Idze Świątek. "Jest mi wstyd"

W trakcie audycji "Trzeci Serwis" Ewa Woydyłło podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, które wywołały spore poruszenie wśród fanów tenisa.

- Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje - stwierdziła m.in. Ewa Woydyłło. - Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się. Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nią nie jest, jest spadającym meteorem. I ciągle spada, spada.

Kontrowersyjnych słów było znacznie więcej i dotyczyły one nie tylko Polki. Psycholożka wzięła na celownik również Arynę Sabalenkę, w stosunku do której użyła seksistowskich sformułowań.

Rozmowa wywołała oburzenie wśród kibiców. Ostra krytyka spadła zarówno na Ewę Woydyłło, jak i na Lecha Sidora, który już wcześniej nierzadko atakował Igę Świątek oraz osoby z jej otoczenia. We wtorek twórca podcastu ogłosił, że materiał został usunięty z sieci, a on sam przeprasza najlepszą polską tenisistkę.

Ewa Woydyłło początkowo twierdziła, że jej słowa nie miały na celu obrażenia Igi Świątek. Ostatecznie jednak postanowiła przeprosić. W wywiadzie dla WP Sportowe Fakty wyraziła skruchę i poprosiła o wybaczenie.

- Przyznam, że dzisiaj jest mi wstyd za moją wypowiedź. Chciałabym to naprawić, ale nie wiem, co mogę zrobić. Chciałam wyrazić zupełnie coś innego. Przyznam, że dzisiaj czuję się dokładnie tak samo, jak wypowiedziałam się o Idze. Jestem głupiutka i wystraszona. Oczywiście przepraszam Igę Świątek i Arynę Sabalenkę oraz wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Jestem skruszona i naprawdę żałuję tych słów (...). Zgadzam się, że przekroczyłam granicę, których nie powinnam była przekroczyć. Nie dziwię się, że dla ludzi, którzy dbają o zachowanie umiaru i dystansu, moje wypowiedzi były szokujące

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