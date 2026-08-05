Maja Hyży nagrywa wideo za kierownicą. W aucie czworo dzieci, a na kolanach pies

Maja Hyży zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w muzycznym show „X Factor”, gdzie wystartowała wspólnie z ówczesnym mężem, Grzegorzem Hyżym. Z tego związku wokalistka ma dwóch nastoletnich już synów - bliźniaków. Po rozstaniu z muzykiem artystka ułożyła sobie życie u boku nowego partnera, z którym doczekała się dwóch córek.

Gwiazda nie ukrywa swojego silnego przywiązania do rodziny i chętnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia prywatnego, poruszając również tematy związane ze zdrowiem. Tym razem jednak publikacja relacji wideo wprost z pędzącego auta wywołała niemałe emocje w sieci.

Maja Hyży prowadzi auto i nagrywa wideo na Instagramie. Na kolanach trzyma psa

Opublikowana na Instagramie relacja z wyjazdu na wczasy wywołała istną burzę. „Ekipa gotowa, kierunek - Kołobrzeg” – zakomunikowała uradowana Maja Hyży. Na nagraniu uśmiechała się i gestykulowała w stronę obiektywu, a na jej twarzy spoczywała kosmetyczna maseczka pielęgnacyjna.

Czujni internauci natychmiast wyłapali kluczowy szczegół. Wokalistka rejestrowała całą trasę, siedząc za kierownicą i prowadząc samochód. Wewnątrz pojazdu znajdowały się jej dwie małe córeczki, 14-letni synowie oraz pies, który leżał na kolanach piosenkarki. Całość dopełniały piętrzące się w tle stosy bagaży oraz słomkowy kapelusz, idealny na nadmorskie plaże.

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Internauci krytykują, a co na to przepisy prawa?

Zachowanie artystki błyskawicznie sprowadziło na nią lawinę negatywnych komentarzy. Zszokowani internauci zarzucili piosenkarce, że dla internetowej popularności naraża swoich bliskich i do tego lekkomyślnie pokazuje, jak łamie przepisy ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że w Polsce korzystanie ze smartfona wymagającego trzymania w dłoni w trakcie jazdy grozi surowa kara. Kierowca musi liczyć się z mandatem w wysokości 500 złotych oraz nałożeniem 12 punktów karnych.

Przepisy mówią też o zabezpieczeniach dla podróżującego zwierzaka. Prawo kategorycznie zabrania przewożenia psa "luzem" w przemieszczającym się pojeździe. Za taki czyn grozi mandat do 500 złotych, a w skrajnych przypadkach, gdy zwierzę doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji na drodze, kara może wzrosnąć nawet do 3000 złotych.

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Zapakowanie pojazdu po sam sufit pozostaje zaś w pełni legalne, jednak wymusza na kierującym maksymalne skupienie i zadbanie o nienaganną widoczność w szybach i lusterkach bocznych. Tymczasem rejestrowanie wnętrza auta za pomocą telefonu skutecznie może utrudnić kontrolę otoczenia na drodze. Podobna zasada dotyczy założonej na twarz maseczki pielęgnacyjnej – choć przepisy wprost jej nie zabraniają, to na kierowcy ciąży obowiązek zachowania pełnego bezpieczeństwa. Jedynym pocieszeniem na nagraniu był widok zapiętych pasów bezpieczeństwa.

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