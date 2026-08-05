Żona Leo Messiego wywołała poruszenie w sieci. Antonela Roccuzzo pokazała się w mikrobikini

Argentyńska piękność postanowiła mocno rozgrzać swoich obserwatorów na Instagramie, publikując kadry w niezwykle odważnym wydaniu. Antonela Roccuzzo założyła ekstremalnie skąpe mikrobikini, którego delikatna góra i mocno wycięty dół zaledwie osłaniały jej ciało. Niewykluczone, że to swoista odpowiedź na głośne ostatnio fotografie Georginy Rodriguez w stroju kąpielowym. 38-letnia matka trojga dzieci zaprezentowała perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę. Wakacyjna publikacja błyskawicznie zebrała ogromną liczbę polubień, a sekcję komentarzy zalała wielka fala komplementów od zachwyconych internautów.

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Rodzina i długoletni związek Leo Messiego

Słynny argentyński piłkatz i jego ukochana mają za sobą niezwykle długą wspólną historię. Para poznała się jeszcze w czasach wczesnego dzieciństwa, kiedy oboje mieli zaledwie po dziewięć lat. Swój związek sformalizowali jednak późno, stając ostatecznie na ślubnym kobiercu w 2017 roku. Małżeństwo wychowuje obecnie wspólnie trójkę chłopców: Thiago, Mateo oraz Ciro.