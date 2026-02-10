Olga Frycz i Albert Kosiński zostali rodzicami! Postawili na piękne, tradycyjne imię dla syna

Olga Frycz i jej ukochany Albert Kosiński podzielili się ze światem radosną nowiną. 6 lutego oficjalnie zostali rodzicami. Tym samym 7-letnia Helena i 4-letnia Zofia, córki aktorki z poprzednich związków, doczekały się braciszka.

Dumni rodzice opublikowali w mediach społecznościowych rozczulające zdjęcie wykonane tuż po porodzie. W opisie, który doskonale oddaje ich emocje, wyznali, że serca całej rodziny są pełne. Frycz oznaczyła również lokalizację - Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny - co można odczytać jako symboliczny gest wdzięczności za profesjonalną opiekę i szacunek w tak ważnym momencie.

Jeszcze przed narodzinami dziecka aktorka i tancerz zdradzili, że imię syna będzie nawiązywać do jego sławnego dziadka. Planów nie zmienili. Olga Frycz i Albert Kosiński powitali na świecie małego Jasia.

Maja Bohosiewicz na próbach do TzG | Wywiady ESKA

Olga Frycz urodziła syna!

Olga Frycz i Albert Kosiński z radością obwieścili, że 6 lutego zostali rodzicami małego Jasia. Pod opublikowanym zdjęciem, na którym wtulają się w nowo narodzonego synka, błyskawicznie pojawiła się lawina gratulacji. Ciepłe słowa popłynęły m.in. ze strony Rafała Maseraka, tancerza i jurora "Tańca z gwiazdami", prowadzącego show Krzysztofa Ibisza oraz Maffashion. My również dołączamy się do gratulacji!