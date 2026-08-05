Interwencja w Jankowicach. Policjanci po służbie pomogli kierowcy z atakiem padaczki

Reakcja funkcjonariuszy z Bierunia w czasie wolnym

Do zdarzenia doszło 30 lipca 2026 roku około godziny 13:30 na jednej z dróg w Jankowicach. Młodszy aspirant Artur Mikosz oraz starszy sierżant Tomasz Gembała wracali prywatnym samochodem po zakończonej pracy w bieruńskiej komendzie. W pewnym momencie zauważyli oni osobową Skodę, która nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, a po chwili zatrzymała się. Policjanci natychmiast zatrzymali swój pojazd i pobiegli sprawdzić, co dzieje się z osobą siedzącą za kierownicą.

Udzielenie pomocy kierowcy Skody przed przyjazdem karetki

Okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna miał atak, którego objawy wskazywały na padaczkę, a kontakt z nim był utrudniony. Funkcjonariusze od razu zabezpieczyli pojazd i wezwali pogotowie ratunkowe, jednocześnie monitorując stan poszkodowanego. Zanim na miejsce dotarli ratownicy, u kierowcy wystąpił kolejny atak, podczas którego mundurowi odpowiednio stabilizowali jego ciało w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Po przyjeździe służb medycznych mężczyzna został zabrany do szpitala, a dzięki szybkiej interwencji policjantów osoba znajdująca się w sytuacji zagrożenia otrzymała pomoc w porę.

Źródło: Policja.pl