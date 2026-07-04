Nie uwierzysz, czym zajmowały się gwiazdy Open'era, zanim stały się sławne

Peggy Gou pracowała w świecie mody

Zanim Peggy Gou została jedną z najbardziej rozpoznawalnych DJ-ek świata, studiowała modę w Londynie. Po ukończeniu nauki pracowała jako korespondentka i redaktorka dla "Harper's Bazaar Korea". Dopiero później przeniosła się do Berlina i na poważnie zajęła muzyką elektroniczną. Dziś to połączenie mody i muzyki jest jej znakiem rozpoznawczym. Peggy nie tylko gra na największych festiwalach, ale też pojawia się na fashion weekach i prowadzi własną markę odzieżową.

Addison Rae jedną z największych gwiazd Open'er Festival 2026. Tańczyła od dziecka

Addison Rae nie wzięła się znikąd. Zanim została jedną z największych gwiazd TikToka, od dziecka trenowała taniec. Według biograficznych profili zaczęła tańczyć konkurencyjnie już jako sześciolatka, uprawiała też gimnastykę i była cheerleaderką w szkole. To właśnie taniec pomógł jej później podbić TikToka. Krótkie układy i wyczucie ruchu stały się przepustką do popularności, a potem do kariery w muzyce, filmie i reklamie.

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JADE kilka razy usłyszała "nie", inne artystki śpiewały w kościele lub własnym pokoju

Dziś JADE kojarzy się z Little Mix i solową karierą, ale jej droga do sukcesu wcale nie była prosta. Zanim wygrała "The X Factor" jako część zespołu, próbowała dostać się do programu kilka razy. Jej muzyczna kariera zaczęła się od castingów, odrzuceń i kolejnych prób. To ważny element jej historii. JADE nie została gwiazdą po jednym szczęśliwym występie. Musiała wracać, próbować ponownie i udowodnić, że naprawdę ma miejsce na scenie.

PinkPantheress zaczynała zaś bardzo współcześnie: od internetu, samodzielnych nagrań i anonimowego publikowania muzyki. Wcześniej śpiewała w szkolnym zespole rockowym, inspirowała się My Chemical Romance, Paramore i Green Day, a później zaczęła tworzyć własne krótkie utwory, które idealnie trafiły w erę TikToka.

Tymczasem Ethel Cain dorastała w religijnej rodzinie na Florydzie. Jej ojciec był diakonem, a ona sama od dziecka śpiewała w kościelnym chórze i uczyła się gry na pianinie. To doświadczenie mocno wpłynęło na jej późniejszą twórczość, pełną odniesień do wiary, winy, rodzinnych historii i amerykańskiego Południa.

Dziś jej muzyka jest daleka od prostych radiowych przebojów, ale właśnie ta osobista, mroczna i filmowa forma sprawiła, że zdobyła kultową publiczność.

Open'er 2026. Teddy Swims długo szukał swojego miejsca

Teddy Swims, zanim stał się gwiazdą soulu i popu, próbował różnych muzycznych światów. Grał w zespołach rockowych i post-hardcore'owych, występował w projektach łączących rock, R&B i soul, a większą rozpoznawalność zdobył dzięki coverom publikowanym w internecie. Jego historia jest dobrym przykładem na to, że czasem droga do sukcesu prowadzi przez wiele gatunków, scen i prób. Dopiero po latach szukania własnego brzmienia Teddy Swims trafił na moment, który wyniósł go na światowe listy przebojów.

Historie gwiazd Open'era pokazują, że za wielką sceną często stoją lata prób, pracy i nieoczywistych decyzji. Jedni zaczynali od tańca, inni od mody, castingu, kościelnego chóru albo piosenek nagrywanych w domu.

Dziś spotykają się w jednym miejscu – na festiwalu, który pokazuje, jak różne mogą być drogi do sławy.

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