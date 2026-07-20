Natalia Siwiec wypoczywa na Ibizie. Gwiazda pręży ciało w skąpym bikini

Natalia Siwiec i jej droga od Miss Euro do podróżniczki

Natalia Siwiec zdobyła ogromną popularność w Polsce w 2012 roku, kiedy to otrzymała tytuł "Miss Euro". Przez kilka kolejnych lat modelka intensywnie wykorzystywała swoje pięć minut sławy. Regularnie pojawiała się na okładkach magazynów, brylowała na czerwonych dywanach i dbała o to, by wciąż było o niej głośno.

Zmiana nastąpiła w 2021 roku, kiedy celebrytka zaczęła stopniowo wycofywać się z aktywnego życia medialnego. Rok później wyznała w jednym z wywiadów, że świat show-biznesu już jej nie pociąga i nie czuje się w nim dobrze. W rzadkich wypowiedziach dla prasy deklarowała rezygnację z udziału w branżowych wydarzeniach. Przełomowym momentem była przeprowadzka w 2022 roku, kiedy to wraz z mężem i córką osiedliła się w meksykańskim Tulum.

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Zawsze marzyłam o tym, by mieszkać w miejscu, w którym świeci zawsze słońce. Wybraliśmy Meksyk i jest tam cudownie. Gdyby nie było cudownie, to byśmy tam nie mieszkali. Jesteśmy bardzo zadowoleni - tłumaczyła po przeprowadzce w rozmowie z portalem Pomponik.

Natalia Siwiec na Ibizie. Kuse bikini odsłania wiele

Obecnie Natalia Siwiec skupia się na działalności w sieci, gdzie prezentuje styl życia, o jakim marzy wielu. Obserwując jej profil, można odnieść wrażenie, że jej życie to jedne wielkie wakacje. W połowie lipca celebrytka wyruszyła na Ibizę, a swoimi wrażeniami z podróży regularnie dzieliła się z fanami na Instagramie. W jej bagażu znalazło się miejsce nie tylko na kosmetyki do opalania, ale też na imponującą kolekcję kostiumów kąpielowych.

W ostatnim czasie Instagram Natalii Siwiec zalały wakacyjne zdjęcia i filmy. Celebrytka zaprezentowała fanom chwile relaksu na eleganckim jachcie, pochwaliła się lokalnymi przysmakami, a przede wszystkim wyeksponowała swoją nienaganną sylwetkę w mocno wyciętych strojach kąpielowych.

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