Natalia Siwiec ma już 43 lata. Tak dzisiaj wygląda najpopularniejsza polska kibicka

Kariera Natalii Siwiec po turnieju Euro 2012

Turniej piłkarski w 2012 roku przyniósł Natalii Siwiec niesamowitą rozpoznawalność. Piękna Polka błyskawicznie zyskała miano „Miss Euro”, co natychmiast otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery w rodzimym show-biznesie. Zdjęcia urodziwej fanki z nowoczesnych stadionów szybko obiegły niemal wszystkie kraje Starego Kontynentu. Warto zaznaczyć, że fotomodelka już w przeszłości miała bliską styczność ze środowiskiem piłkarskim, ponieważ spotykała się z byłym reprezentantem naszego kraju Damianem Gorawskim. Ostatecznie ten związek nie przetrwał próby czasu. Później Natalia Siwiec stworzyła relację z przedsiębiorcą Mariuszem Raduszewskim, a w 2017 roku para doczekała się narodzin córki o imieniu Mia. Choć od piłkarskich mistrzostw minęła ponad dekada, gwiazda wciąż imponuje atrakcyjnym wyglądem. Zgromadzone przez nas archiwalne fotografie doskonale obrazują, jak zmieniała się ta postać na przestrzeni minionych lat i jak wciąż rozpala wyobraźnię fanów.

Natalia Siwiec błyszczy przed obiektywem. Tak teraz wygląda 42-letnia modelka!

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Internetowa aktywność Natalii Siwiec oburza fanów

Słynna Wałbrzyszanka od wielu sezonów skutecznie utrzymuje się w czołówce rodzimych osobistości medialnych. Chociaż jej medialny debiut miał miejsce kilkanaście lat temu, fotomodelka nadal gromadzi wokół siebie potężną społeczność, o czym świadczy ponad 1,2 miliona obserwatorów na Instagramie. Jej internetowa aktywność niejednokrotnie wywołuje jednak burzliwe dyskusje. Dotyczy to głównie niebezpiecznych porad na temat rygorystycznych diet, których absolutnie nie należy powielać bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą. Część tradycyjnie nastawionych internautów regularnie krytykuje również bardzo odważne stylizacje, w jakich gwiazda często bryluje na imprezach. Niewątpliwie modelka świetnie opanowała sztukę wywoływania skrajnych emocji, co w jej branży jest kluczowe w myśl zasady: „nieważne, jak o tobie mówią, byle mówili”.