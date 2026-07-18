Justyna Steczkowska szaleje nad basenem w mikrobikini. Odsłoniła figurę bogini!

Justyna Steczkowska od lat błyszczy na polskiej scenie

Piosenkarka funkcjonuje w rodzimym show-biznesie od ponad trzydziestu lat, a obserwując jej aktualne fotografie, można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał. Artystka wciąż imponuje niesłabnącą energią i doskonałą formą, co udowodniła chociażby w minionym roku podczas występu w ramach konkursu Eurowizji, wzbudzając podziw widzów na całym świecie.

Justyna Steczkowska słynie nie tylko z wyjątkowego talentu wokalnego, ale też nienagannego wizerunku, przypominając modelkę niezależnie od okoliczności. Jej outfity są zawsze dopracowane w najmniejszych szczegółach, a sportowe ubrania omija szerokim łukiem. W połowie miesiąca piosenkarka udała się do Włoch, gdzie swoją aparycją świetnie wpisuje się w klimat południowoeuropejskiej estetyki, czym regularnie chwali się za pośrednictwem profilu na Instagramie.

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Wideo Justyny Steczkowskiej w bikini robi furorę w sieci

Jeden z zamieszczonych materiałów ukazuje gwiazdę przechadzającą się urokliwymi uliczkami w lekkiej kreacji, z kolei na innym odpoczywa w kawiarni w bogatej, złotej biżuterii, podśpiewując pod nosem. To jednak całkowicie inny filmik przykuł szczególną uwagę internautów, na którym wokalistka wykorzystuje w pełni wspaniałą pogodę i zrzuca ubrania, aby zażyć orzeźwiającej kąpieli i złapać trochę słońca.

Opublikowane niedawno wideo prezentuje piosenkarkę, która ubrana jedynie w mocno wycięty strój kąpielowy, bawi się w najlepsze przy basenie. Steczkowska z ogromnym entuzjazmem podskakiwała w takt swojego świeżego utworu „Gwiazdy”, stworzonego we współpracy z producentem Tribbsem. Przy okazji artystka rzuciła swoim fanom wyzwanie pod hasłem „GwiazdyChallenge”, jednak w oczach internautów to właśnie ona zgarnia główną nagrodę za swój występ.

Mimo upływu lat, ciężko uwierzyć, że na początku sierpnia artystka będzie obchodzić 54. urodziny. Jej niespożyta witalność i zachwycająca sylwetka sprawiają, że nadal prezentuje się jak prawdziwa ikona, budząc niemały podziw w przestrzeni medialnej.

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