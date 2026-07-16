Julia Wieniawa kusi w koronkowej bieliźnie. Takiej figury można jej pozazdrościć!

Julia Wieniawa odchodzi z programu "Mam Talent" i skupia się na nowych projektach

27-letnia Julia Wieniawa rozpoczęła bieżący tydzień od wydania oficjalnego komunikatu. Popularna wokalistka odniosła się do krążących od jakiegoś czasu pogłosek i ostatecznie potwierdziła, że nie wystąpi w nadchodzącej edycji programu "Mam Talent". Piosenkarka rozstała się z posadą jurorki po trzech latach współpracy, a w swoim pożegnalnym wpisie na platformie społecznościowej napisała wprost: „każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny”.

Młoda aktorka należy do grona najbardziej zapracowanych postaci w krajowym show-biznesie, dlatego z pewnością nie grozi jej zawodowa stagnacja. Sympatycy 27-latki snują domysły, że artystka przeniesie się do konkurencyjnej stacji i jesienią zajmie miejsce 69-letniej Ewy Kasprzyk w formacie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Obecnie są to jednak wyłącznie niepotwierdzone medialnie spekulacje.

Chociaż Julia Wieniawa nie ujawniła jeszcze, czym dokładnie wypełni zawodową lukę po popularnym formacie telewizyjnym, najprawdopodobniej podjęła już zupełnie nowe wyzwania. Zaledwie kilka dni po wydaniu oświadczenia piosenkarka opublikowała wpis, który wzbudził ogromne poruszenie. 27-latka zaprezentowała rezultaty sesji zdjęciowej dla popularnej marki bieliźnianej, z którą kooperuje nieprzerwanie od sierpnia minionego roku.

Zobacz również: Julia Wieniawa wybrała las zamiast hiszpańskiej willi. Pokazała swój leśny dom pod Warszawą

Reakcja przyjaciół z show-biznesu na zdjęcia Julii Wieniawy w prześwitującej bieliźnie

Najnowsze kadry utrzymano w słodkich, różowych tonacjach, a sama wokalistka dumnie prezentuje na sobie koronkowe komplety. Za obiektywem stanęła fotografka Miley Bukowiecka, która od dłuższego czasu regularnie współpracuje zarówno ze wspomnianą marką, jak i z samą piosenkarką. Pod opublikowanym materiałem natychmiast pojawiło się mnóstwo pozytywnych opinii, a zachwytów nie szczędzili przede wszystkim znajomi z branży rozrywkowej.

Zrobiło mi się gorąco - napisał Ralph Kaminski.

Hot - dodała krótko Klaudia Halejcio.

Należy przypomnieć, że zaledwie parę tygodni wcześniej Julia Wieniawa udostępniła ujęcia z innej, ale równie gorącej kampanii wizerunkowej. Piosenkarka zaprezentowała wówczas autorską kolekcję, mając na sobie soczyście różową bieliznę i eksponując idealną sylwetkę. Opublikowane materiały wywołały ogromne wrażenie na internautach, a fani wprost nie potrafili ukryć swojego wielkiego osłupienia najnowszymi fotografiami artystki.

Zobacz również: Julia Wieniawa wypoczywa w luksusach. Za jedną noc płaci astronomiczne kwoty

28

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie