Edyta Bartosiewicz przez lata mówiła "nie". Dlaczego zmieniła zdanie? "To jest jakiś rodzaj misji"

Edyta Bartosiewicz po lata zgodziła się na udział w "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku. Na fali popularności show w 2018 roku na antenę trafił format skierowany dla dzieci - "The Voice Kids", a rok później "The Voice Senior". To nie tylko widowisko muzyczne, ale też programy, w którym spełniają się marzenia i rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny.

Obecnie trwa siedemnasta edycja "The Voice of Poland". W tym roku doszło do zamiany na fotelu trenera. Do Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona dołączyła Edyta Bartosiewicz! Zastąpiła przy tym Margaret.

To pierwszy raz, gdy piosenkarka zdecydowała się na coś takiego. Do tej pory unikała tego typu programów. I to nie z braku propozycji. Te spływały do niej regularnie z różnych stacji. W rozmowie z portalem Eska.pl Edyta Bartosiewicz zdradziła, co nakłoniło ją do zmiany zdania. Dlaczego po latach mówienia "nie" postanowiła przyjąć propozycję TVP?

Dla mnie to jest bardzo ciekawy projekt, który na pewno bardzo wpłynie na mnie, rozwinie mnie, bo jestem tutaj tylko maleńkim elementem w dużej machinie. To jest bardzo pouczające. A jeżeli przy okazji będę mogła przekazać ludziom jakieś swoje doświadczenie, które zgromadziłam przez ostatnie lata, a no były to bardzo owocne lata. Zaproszenie do tego programu mam od pierwszej edycji i dopiero przy tej zdecydowałam się na przyjęcie propozycji, bo jestem w zupełnie innym momencie swojego życia i jakby podejmuję takie decyzje jak po prostu na co mam, wiesz, ochotę, to to robię. I jeżeli mogę być tu w jakiś sposób pomocna i tak jak mówię, nie traktuję tego jako czystą rozrywkę. Dla mnie to jest jak pewien, no nie bądźmy tacy patetyczni, ale jest to jakiś rodzaj misji - wyjaśniła piosenkarka.

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Edyta Bartosiewicz rozpoczyna telewizyjną karierę? Jest stanowcza odpowiedź!

Edyta Bartosiewicz nie traktuje "The Voice of Poland" jak zwykłego show rozrywkowego. Uważa, że daje on młodym artystom możliwość rozwoju oraz zdobycia nowych doświadczeń.

Jednocześnie zaznaczyła, że udział w programie TVP nie jest początkiem jej kariery telewizyjnej. Odpowiadając na pytanie o to, czy chciała by wziąć udział w innym programie, odpowiedziała: "nie sądzę". Ten format jest dla niej wyjątkowy, ponieważ dotyczy dziedziny, którą zna najlepiej - muzyki i śpiewu.

Nie sądzę, ponieważ właśnie ten program jest o tyle fajny, że są tutaj artyści, którzy śpiewają. Zajmuję się tą dziedziną, którą ja też się zajmuję, więc mogę tutaj jakoś służyć pomocą. Czuję się jak ryba w wodzie. Aczkolwiek oczywiście to wymaga ode mnie takiego pewnego dostosowania, bo nie jest to do końca muzyka rockowa. Musiałam też zrozumieć, jakiego rodzaju głosu się tutaj szuka. Dla mnie pewni artyści mogą być bardziej interesujący niż inni i ich głosy mogą być bardziej interesujące, ale na przykład widzę, że to będzie dla mnie, ale dla szerokiej publiczności już tak może nie być. To są bardzo fajne momenty, kiedy uczysz się czegoś nowego i ten projekt właśnie jest po to - mówiła Edyta Bartosiewicz w rozmowie z Eską.pl.

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