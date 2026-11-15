Wielkie pożegnania w "The Voice of Poland". Czworo uczestników odpadło, ale jedna wokalistka niespodziewanie wróciła

Pierwszy odcinek na żywo „The Voice of Poland”. Kto odpadł z programu?

Wystartował etap odcinków na żywo w 17. edycji programu „The Voice of Poland”, co dla uczestników oznaczało moment niezwykle stresującego sprawdzianu. Wokaliści sięgnęli po utwory swoich muzycznych idoli z lat dziecięcych, walcząc na scenie o przychylność trenerów oraz głosy telewidzów. Niestety, dla czwórki wykonawców ten pełen napięcia wieczór okazał się ostatnim w muzycznym show.

Reguły obowiązujące podczas koncertów na żywo są nieubłagane i wymuszają odejście jednego reprezentanta z każdego zespołu. Podjęcie tych kroków sprawiło jurorom sporo trudności, a ostateczne rozstrzygnięcia stanowiły wypadkową głosowania SMS-owego oraz indywidualnych wyborów poszczególnych trenerów.

Na pierwszy ogień poszła reprezentacja przygotowana przez Michała Szpaka. O dalszy byt w telewizyjnym widowisku rywalizowali Kuba Adamus, Beniamin Nowakowski, Amelia Mitoraj oraz Iga Posta. Po podliczeniu wyników od publiczności i wysłuchaniu werdyktu jurora stało się jasne, że z dalszym udziałem w „The Voice of Poland” musi pożegnać się Beniamin Nowakowski.

Kolejnym punktem programu było starcie wewnątrz ekipy prowadzonej przez Kubę Badacha. Na scenie swoje wokalne możliwości zaprezentowały cztery uczestniczki, a mianowicie Sanda Rusin, Kinga Wylęgły, Dominika Siwek i Karolina Łopuch. W tej części muzycznej batalii najmniej szczęścia miała Dominika Siwek, która definitywnie zakończyła swoją przygodę z programem.

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"The Voice of Poland": Wielkie emocje w programie!

Emocje sięgnęły zenitu, gdy przyszedł czas na ogłoszenie kolejnej osoby awansującej bezpośrednio do półfinału dzięki specjalnej ścieżce powrotu. Chodzi o dodatkowy format „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, który pozwolił fanom widowiska przyznać drugą szansę jednemu z wyeliminowanych wcześniej wokalistów.

Decyzją głosujących widzów do głównej rywalizacji w programie powróciła Ula Kozielska. Wokalistka zasiliła tym samym grono półfinalistów, w którym już wcześniej zameldował się wybrany przez prowadzącą ten format Anię Karwan Axel Feige.

Po krótkiej przerwie przed kamerami wystąpili podopieczni z drużyny Tomsona i Barona, w składzie Zosia Kosińska, Anna Nguyen, Asia AZZJA Mądry oraz Kacper Bator. Wspólny werdykt trenerów oraz głosującej publiczności przesądził o tym, że w kolejnych odsłonach show nie wystąpi już Asia Mądry.

W finałowej części koncertu na scenie pojawili się artyści trenowani przez Edytę Bartosiewicz, czyli Jarosław Weber, Amelia Wróblewska, Roksana Walczak oraz Pamela Matyska. Po uwzględnieniu woli telewidzów i ostatecznym wskazaniu samej trenerki okazało się, że marzenia o wielkim finale musiała porzucić Amelia Wróblewska.

Uczestników, którym udało się przetrwać pierwszą selekcję na żywo, czeka teraz zupełnie nowe, wymagające zadanie. W kolejnym tygodniu wokaliści zmierzą się z repertuarem musicalowym, prezentując przed publicznością najsłynniejsze przeboje ze światowych scen teatralnych.

Drugi koncert na żywo w ramach trwającej edycji „The Voice of Poland” zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP2.

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