Paloma Faith ogłasza siódmy album. Artystka wyruszy też w trasę

W 2024 roku Paloma Faith wydała album "The Glorification of Sadness", który miał szczególne znaczenie dla jej polskich fanów. Artystka nagrała jeden z teledysków w Warszawie, współpracując też z polskim fotografem.

- Chcę żeby ludzie czuli się zauważeni i zrozumiani. Werbalizuję uczucia, z którymi każdy z nas ma do czynienia w różnych sytuacjach - mówiła wtedy dla Eska.pl.

Od tamtej pory sporo wydarzyło się w życiu gwiazdy. Teraz Paloma jest gotowa na kolejny etap kariery, ogłaszając wraz z premierą nowego singla - kolejny album i koncerty.

Paloma Faith ogłasza kolejny album. Kiedy premiera "In Full Colour"?

Siódmy album studyjny w dorobku 45-letniej piosenkarki nosi tytuł "In Full Colour". Choć właśnie zaczęła się jego oficjalna promocja, to premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. W mediach społecznościowych Paloma Faith poinformowała, że album ukaże się 5 marca 2027 roku, ale już teraz można go zamówić w ramach opcji pre-order.

Paloma Faith - "Gone"

Pierwszy utwór z nadchodzącego albumu ukazał się 13 listopada. Singiel "Gone" powstał w klimacie retro, a dokładnie - nawiązując do stylistyki lat 70. W piosence Paloma Faith opowiada m.in. o utracie pewności siebie oraz problemach związanych z oddzieleniem kariery od życia prywatnego. Warto przypomnieć, że piosenkarka jest mamą urodzonych w 2016 i 2021 roku córek, a w marcu br. powitała na świecie synka.

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Artystka wyruszy w trasę

Wraz z zapowiedzią albumu Paloma Faith ogłosiła z prawie rocznym wyprzedzeniem trasę promującą "In Full Colour". Paloma Faith przeznaczy dla fanów cały październik 2027 roku, grając łącznie aż 18 koncertów w całej Wielkiej Brytanii. Dla fanów zainteresowanych wyjazdem lub mieszkających w UK mamy dobrą wiadomość: sprzedaż biletów ruszy już 20 listopada, a do 17 listopada można się zapisywać do dostępu pre-sale na oficjalnej stronie internetowej artystki.

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