Eurowizja Azja 2026 - kto wygrał? Wyniki historycznej edycji zaskoczyły fanów

Za nami 1. Konkurs Piosenki Eurowizji - Azja. Widowisko wzorowane na kultowym, 70-letnim formacie zorganizowała Tajlandia w swojej stolicy - Bangkoku. Azjatycka Eurowizja 2026 to przełomowe widowisko po wielu latach zapowiadania przeniesienia popularnego konkursu na inny kontynent. Przedstawiamy ostateczne wyniki.

Eurowizja Azja 2026 - 11 krajów wzięło udział w konkursie

Po latach zapowiedzi powstała azjatycka wersja Konkursu Piosenki Eurowizji. Projekt pod nazwą "Eurowizja Azja" trafił do hali One Forum w Bangkoku, a ostateczną listę uczestników utworzyli artyści z 11 azjatyckich krajów. Koncert na żywo 14 listopada poprowadzili Woody Milintachinda i Cindy Bishop, a gościnne występy zapewnili tajski piosenkarz Jeff Satur i zwyciężczyni Eurowizji 2026 - Dara.

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Wyniki: Filipiny historycznym zwycięzcą. Tak zagłosowali jurorzy i widzowie

Podobnie jak w oryginalnym Konkursie Piosenki Eurowizji - punkty z każdego kraju oddała zarówno komisja jurorska, jak i widownia w głosowaniu internetowym. Ponadto, fani z całego świata również mogli wspierać swoich faworytów, oddając punkty jako Reszta Świata - liczona jak jedno dodatkowe państwo.

Po zsumowaniu wszystkich wyników pierwszą zwyciężczynią Eurowizji Azja została wokalistka CARMELLE z Filipin, ze swoją energiczną piosenką "Sobra-sobra". Propozycja wygrała zarówno głosowanie profesjonalnego jury, jak i widowni. Drugie miejsce zajęli gospodarze, a trzecie - Wietnam.

Klasyfikacja prezentuje się następująco (jury+widzowie):

Filipiny - 211 (93+118) Tajlandia - 170 pkt (62+108) Wietnam - 164 pkt (83+81) Malezja - 152 pkt (82+70) Laos - 139 pkt (61+78) Bhutan - 126 pkt (55+71) Korea Południowa - 113 pkt (61+52) Mongolia - 94 pkt (57+37) Nepal - 69 pkt (35+34) Kambodża - 61 pkt (33+28) Bangladesz - 35 pkt (16+19)

Gdzie Eurowizja Azja 2027? Zwycięzca nie musi być organizatorem

Czy zwycięski kraj będzie gospodarzem w przyszłym roku? W przeciwieństwie do europejskiej, "dorosłej" Eurowizji - niekoniecznie! Producenci tegorocznej edycji potwierdzili w wypowiedziach medialnych, że organizacją jest zainteresowanych już kilku uczestników niezależnie od wyników. O tym, gdzie odbędzie się Eurowizja Azja 2027, przekonamy się w nadchodzących tygodniach.

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