Dominik Rupiński w "Tańcu z Gwiazdami 19". Nowy uczestnik ma ogromną przewagę nad rywalami. O co chodzi?

Gwiazda internetu debiutuje na telewizyjnym parkiecie

Dominik Rupiński to 27-letni twórca internetowy, youtuber i tiktoker, który zgromadził wokół siebie gigantyczną społeczność. Na samym TikToku obserwuje go ponad 4 miliony osób, a jego kanał na YouTube przyciąga niemal 2 miliony oddanych subskrybentów. Sławę w internecie zdobył dzięki angażującym treściom lifestyle'owym, wciągającym prankom, testom rozmaitych produktów oraz vlogom, które regularnie biją rekordy popularności w polskiej sieci.

Jego kariera to pasmo sukcesów, które pozwoliły mu nie tylko zdobyć status influencera o milionowych zasięgach, ale też stworzyć własne linie perfum, odzieży i dodatków. W 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" Dominik występuje w roli gwiazdy reprezentującej pokolenie Z. Młody twórca udowadnia, że idole z sieci z powodzeniem mogą przekraczać granice internetu i podbijać serca w tradycyjnej telewizji.

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Dlaczego nowy uczestnik ma ogromną przewagę nad rywalizującymi gwiazdami?

Tajemnica przewagi Dominika nad pozostałymi konkurentami kryje się w jego twórczych początkach. Zanim zaczął nagrywać popularne vlogi, jego działalność opierała się w dużej mierze na tańcu. Rupiński zdobywał pierwsze wyświetlenia w aplikacjach społecznościowych właśnie dzięki nagrywaniu krótkich układów choreograficznych. Rytm, dobra koordynacja ruchowa i świadomość własnego ciała na pewno nie są mu obce.

Oprócz wrodzonego drygu do tańca, influencer dysponuje jeszcze jednym, być może najważniejszym asem w rękawie – armią niesamowicie lojalnych fanów. W telewizyjnych formatach rozrywkowych opartych na interakcji i głosowaniu widzów, gigantyczne wsparcie zaangażowanej młodzieży w aplikacji mobilnej może bardzo szybko katapultować go prosto do wielkiego finału.

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Zjawiskowa partnerka i dojrzałe podejście do krytyki

Na parkiecie Rupińskiemu będzie towarzyszyć Estelle Francois. Z oficjalnych informacji produkcji dowiadujemy się, że to wyjątkowa instruktorka i tancerka, mająca na koncie udział w mistrzostwach Polski oraz prestiżowych turniejach m.in. w Blackpool i Bournemouth. Rywalizowała na zawodach rangi World Open i International Open w Antwerpii, Paryżu i Lyonie. Dla wybitnie utalentowanej Francuzki o najwyższej klasie tanecznej "S" to debiut w polskim formacie, ale dla Dominika stanowi ona profesjonalne wsparcie na wagę złota.

Gdy ogłoszono udział internetowego twórcy w formacie, w sieci pojawiły się komentarze od starszych widzów, dla których influencer był postacią całkowicie anonimową. Dominik odniósł się do sprawy ze sporym dystansem, tłumacząc, że algorytmy promują treści w zamkniętych bańkach, więc nie każdy musi znać jego wideo. Zapewnił przy tym, że ciężko pracuje na wyczerpujących treningach i na ekranie zamierza obronić się wyłącznie tańcem.

Kiedy i gdzie oglądać zmagania na parkiecie?

"Taniec z Gwiazdami" to telewizyjny fenomen, w którym znane osobistości ze świata mediów, internetu, kultury i sportu łączą się w pary z profesjonalnymi tancerzami, by walczyć o prestiżową Kryształową Kulę oraz przychylność jurorów. Rywalizacja w tym sezonie zapowiada się fascynująco, a obecność osobowości z tak różnych zakątków popkultury zwiastuje widowisko pełne wielkich emocji, wspaniałych strojów i zaciętej walki.

Aby na bieżąco śledzić, jak gwiazdor internetu i jego partnerka radzą sobie z rumbą, walcem czy jivem, wystarczy włączyć telewizor w niedzielny wieczór. Najnowsza edycja programu "Taniec z Gwiazdami 19" emitowana jest na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Emocjonujący sezon startuje już 6 września!