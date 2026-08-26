Monika Olejnik niczym gwiazda "The Crown". Cena jej koronkowej sukienki zwala z nóg

W Polsce trudno znaleźć kogoś, kto nie kojarzyłby tej dziennikarki. Monika Olejnik od lat buduje wizerunek bezkompromisowej prowadzącej program „Kropka nad i”, będąc jedną z najważniejszych postaci publicystyki na antenie TVN. Nawet ci, którzy na co dzień nie śledzą jej politycznych rozmów, doskonale rozpoznają ją po niezwykle oryginalnym i odważnym stylu. Jej pojawienie się na prezentacji jesiennej ramówki w Sopocie wywołało niemałe poruszenie!

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Monika Olejnik kocha modę. Ikona TVN znów w centrum uwagi

Wiek wydaje się nie mieć dla niej żadnego znaczenia, a znana dziennikarka nie zamierza zwalniać tempa. Monika Olejnik z pełnym zaangażowaniem tworzy swoje programy, ale jej aktywność wykracza daleko poza telewizyjne studio. Często zabiera głos w istotnych sprawach społecznych, analizuje bieżące wydarzenia i z chęcią uczestniczy w imprezach kulturalnych. To właśnie podczas tych wyjść jej stylizacje stają się głównym tematem rozmów – jedne zachwycają, inne... wprawiają w osłupienie. Jej najnowszy wybór ponownie podzielił obserwatorów!

Dziennikarka w koronkowej kreacji. Identyczną miała aktorka z „The Crown”

26 sierpnia, w samym środku Top of the Top Sopot Festival 2026, telewizja TVN przedstawiła swoje nowości programowe na nadchodzące miesiące. Konferencja ramówkowa przyciągnęła mnóstwo gwiazd, w tym gospodarzy programów informacyjnych i publicystycznych. Monika Olejnik, jako jedna z czołowych postaci stacji, brylowała na tym wydarzeniu, chętnie opowiadając o swoich zawodowych wyzwaniach i nie tylko.

Uwagę wszystkich ponownie przykuła kreacja 70-latki – sukienka składająca się z wielobarwnych koronek, wśród których dominował odcień oliwkowej zieleni. Strój wywołał burzliwą dyskusję! Dla jednych był to dowód niezwykłej odwagi, wyrafinowania i autentyczności, dla innych – wybitny przykład kiczu i przestarzałego stylu. Niewątpliwie jednak sama Olejnik prezentowała się w nim niezwykle pewnie i swobodnie!

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Ciekawscy internauci błyskawicznie odkryli, że ta ekskluzywna sukienka pochodzi z kolekcji słynnego domu mody Saint Laurent. Właśnie ten model zaprezentowała w lutym 2025 roku brytyjska aktorka Emma Corrin, pamiętna odtwórczyni roli księżnej Diany w hitowej produkcji „The Crown”, podczas premiery filmu „Nosferatu” w Berlinie. Ile trzeba zapłacić za ten modowy rarytas? Kwota robi wrażenie! Zgodnie z informacjami dostępnymi w internecie, kosztuje ona nawet do 5 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje około 21,5 tysiąca złotych. Do sukienki Monika Olejnik dopasowała biżuterię, koronkowe rajstopy i ciemnoczerwone czółenka. Fiu, fiu!

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Modowe szaleństwo w Sopocie. Tak gwiazdy zaskoczyły swoimi strojami

Monika Olejnik nie była jedyną osobą, która postanowiła zaszokować swoim strojem na ramówce TVN. Komiczka Wiolka Walaszczyk pojawiła się w pełnym rynsztunku płetwonurka, a modelka Joanna Horodyńska pozowała do zdjęć, całując figurkę żaby. Zaskoczyła również aktorka Edyta Jungowska, która mimo sierpniowych upałów zdecydowała się na gruby sweter.

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