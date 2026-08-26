Oszustwa deweloperskie w Łodzi. Policja zatrzymała osiem kolejnych osób

Kolejne zatrzymania w sprawie łódzkiego dewelopera

Na polecenie prokuratora policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną podjęli działania 6 sierpnia 2026 roku na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego. Funkcjonariusze zatrzymali tam trzech mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw opiewających na kwoty od 75 milionów do 370 milionów złotych. Za tego typu przestępstwa podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Mundurowi kontynuowali realizację sprawy 25 sierpnia 2026 roku, kiedy to w województwach łódzkim, śląskim i świętokrzyskim zatrzymano kolejnych 5 osób w wieku od 35 do 77 lat.

Zarzuty dla kierowników budowy i członków grupy

Wśród osób zatrzymanych 25 sierpnia 2026 roku znalazło się trzech kierowników budowy oraz 36-letnia kobieta, którym przedstawiono zarzuty poświadczania nieprawdy we wpisach w dziennikach budowy. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejna podejrzana, 34-letnia kobieta, usłyszała zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa związanego z fikcyjnymi umowami cesji mieszkań. Zgodnie z przepisami, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia.

Mechanizm oszustw i tysiące osób pokrzywdzonych

Śledztwo dotyczące działalności łódzkiej spółki deweloperskiej trwa od 2024 roku, kiedy do organów ścigania zaczęli zgłaszać się pierwsi pokrzywdzeni. Z ustaleń policji wynika, że firma oferowała klientom lokale mieszkalne, które ostatecznie nigdy nie zostały oddane do użytkowania. Osoby zaangażowane w ten proceder miały przedstawiać potencjalnym nabywcom nieprawdziwe informacje o stabilnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, posiłkując się przy tym przygotowanymi materiałami reklamowymi i dokumentami. W rzeczywistości sytuacja firmy była inna, co doprowadziło do ogłoszenia upadłości i wstrzymania rozpoczętych inwestycji budowlanych.

Intensywne śledztwo i zabezpieczone dowody

W toku dotychczasowego postępowania funkcjonariusze przesłuchali kilka tysięcy osób oraz zabezpieczyli obszerną dokumentację stanowiącą istotny materiał dowodowy. Wcześniejsze działania policji, prowadzone między innymi w Warszawie i Katowicach na przełomie 2025 i 2026 roku, doprowadziły do zatrzymania dwóch osób zarządzających firmą. Śledczy wskazują, że w sprawę mogą być zamieszane osoby z zarządu, rady nadzorczej oraz pracownicy pełniący funkcje wykonawcze w strukturach dewelopera. Policjanci wspólnie z prokuraturą nadal analizują zebrane dane i docierają do kolejnych świadków, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl